ذكر موقع "مرآة البحرين" وفقًا لمعلومات حصل عليها أن المعتقل لدى السلطات البحرينية علوي الموسوي يتم نقله بشكل دوري للمستشفى خوفًا من وفاته وللتأكد من قدرته على تحمّل المزيد من التعذيب، مشيرًا إلى أن التحقيقات الجنائية (المخابرات) تريد توقيعه على اعترافات تدين المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم.

والموسوي المعتقل منذ 126 يوما، كان يرافق الشيخ قاسم بشكل مستمر، وأكدت المعلومات أن التحقيقات تتركز على انتزاع اعترافات تدين آية الله قاسم الذي تحاكمه السلطات بتهمٍ كيدية.

وكانت السلطات قد اعتقلت الموسوي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ومنذ ذلك الحين لم يُسمح له بلقاء عائلته أو محامٍ، وحتى لم توجّه له السلطات اتهامات رسمية الى الآن.

وبيّنت المعلومات أن الموسوي يعاني من شلل نصفي جرّاء جلسات التعذيب القاسية التي تعرّض لها في مبنى المخابرات، إلّا أنه يرفض التوقيع على أيّة إفادات.

ورجّحت مصادر متابعة لقضية الموسوي أن تكون لجنة البحث والتحري التابعة للجنة المشتركة بين الأجهزة الأمنية الرئيسية الأمن والجيش والحرس الوطني قد أشرفت على عملية اعتقاله والتحقيق معه.

