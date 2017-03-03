أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها بسجن الشيخ حبيب الخباز 6 سنوات ومنعه من السفر مدّة مماثلة بسبب نشاطاته وآرائه وخطبه القريبة من المجتمع المحلي وقضاياه اليومية.

والشيخ الخباز هو إمام مسجد الرسول الأعظم (ص) في مدينة سيهات، تّم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعدما طلبت الجهات الرسمية منه التوقيع على تعهد بالتوقف عن النشر وعن التكلم حول القضايا العامة خلال خطب الجمعة، إلًا أنه رفض ما دفعها إلى إعتقاله.

