الوفاق/خاص- اعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم عن خوض المنتخب الايراني للكرة الخماسية لقاءين وديين مع نظيره العراقي، وذلك بالاتفاق مع نظيره الاتحاد العراقي للعبة.

وذلك في يومي 11/3 و 12/3 الجاري، وسيكون اللقاءان في مدينة شيراز الايرانية بصالة الجامعة الحرة الاسلامية في المدينة.

هذا وسيصل المنتخب العراقي بالكرة الخماسية الى شيراز في تاريخ 9/3 وبعد خوض هاتين المباراتين يعود الى العراق.