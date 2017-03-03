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|رقم الخبر: 188790
|تاريخ النشر: آذار 03, 2017
|الوقت: 12:27
|الاقسام: رياضة
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منتخب ايران بالكرة الخماسية يلاقي نظيره العراقي في مباراتين وديتين
الوفاق/خاص- اعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم عن خوض المنتخب الايراني للكرة الخماسية لقاءين وديين مع نظيره العراقي، وذلك بالاتفاق مع نظيره الاتحاد العراقي للعبة.
وذلك في يومي 11/3 و 12/3 الجاري، وسيكون اللقاءان في مدينة شيراز الايرانية بصالة الجامعة الحرة الاسلامية في المدينة.
هذا وسيصل المنتخب العراقي بالكرة الخماسية الى شيراز في تاريخ 9/3 وبعد خوض هاتين المباراتين يعود الى العراق.
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