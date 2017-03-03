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رقم الخبر: 188790 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:27 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران بالكرة الخماسية يلاقي نظيره العراقي في مباراتين وديتين

منتخب ايران بالكرة الخماسية يلاقي نظيره العراقي في مباراتين وديتين

الوفاق/خاص- اعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم عن خوض المنتخب الايراني للكرة الخماسية لقاءين وديين مع نظيره العراقي، وذلك بالاتفاق مع نظيره الاتحاد العراقي للعبة.

وذلك في يومي 11/3 و 12/3 الجاري، وسيكون اللقاءان في مدينة شيراز الايرانية بصالة الجامعة الحرة الاسلامية في المدينة.

هذا وسيصل المنتخب العراقي بالكرة الخماسية الى شيراز في تاريخ 9/3 وبعد خوض هاتين المباراتين يعود الى العراق.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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