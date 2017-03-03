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رقم الخبر: 188789 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:30 الاقسام: عربيات  
رئيس الإمارات يغادر البلاد دون إعلان وجهته

رئيس الإمارات يغادر البلاد دون إعلان وجهته

غادر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان بلاده أمس في زيارة خارجية خاصة تعدّ الثالثة من نوعها منذ الإعلان عن إصابته بوعكة في يناير/كانون الثاني 2014.

غادر رئيس  الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان بلاده أمس في زيارة خارجية خاصة تعدّ الثالثة من نوعها منذ الإعلان عن إصابته بوعكة في يناير/كانون الثاني 2014.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن "آل نهيان" غادر البلاد في "زيارة خاصة" إلى خارج الدولة، دون أن تذكر وجهتها أو هدفها، كما لم تبث صورا لمغادرة الرئيس، الذي لم يظهر علنًا منذ 3 سنوات وشهرين.
ويغيب آل خليفة عن أيّة أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية نتيجة جلطة ألمت به (بحسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير/كانون الثاني 2014.

 

 
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