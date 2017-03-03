قالت مصادر فاتيكانية ان البابا فرنسيس سيلتقي رؤساء الدول أو الحكومات في الاتحاد الأوروبي في 24 اذار/مارس عشية قمتهم في العاصمة الإيطالية للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة روما.

واضافت المصادر ان الاجتماع سيعقد اثناء فترة بعد الظهر.

وكان البابا التقى القادة الأوروبيين في الفاتيكان في ايار/مايو 2016، من خلال تسليم جائزة شارلمان لالتزامه الوحدة الأوروبية.

وفي كلمة ألقاها انذاك، طلب البابا منهم التغلب على الأنانية الوطنية من اجل "بناء الجسور وهدم الجدران".

كما ناشدهم العودة إلى منابع المشروع الاوروبي و"التجرؤ" على القيام بتغيير جذري في النموذج الاقتصادي غير العادل تجاه الكثيرين.

