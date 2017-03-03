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رقم الخبر: 188786 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:26 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز الميدالية البرونزية بكأس العالم للرماية
وتسجيل رقم قياسي بصعود 8 رماة للنهائي

ايران تحرز الميدالية البرونزية بكأس العالم للرماية

أحرز الرامي الايراني وحيد كلخندان الميدالية البرونزية للرماية بالمسدس عن بعد 50 مترا ضمن منافسات كأس العالم في الهند.

وحصلت الهند البلد المستضيف على الميداليتين الذهبية والفضية برماية المسدس عن بعد 50 مترا.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية بجميع الاسلحة انطلقت في الهند يوم 22 فبراير/ شباط، وكان المنتخب الايراني قد شارك بـ 8 رماة، واستطاع ان يتأهل جميعهم الى النهائي وهو رقم جديد لم يسبق لايران، وهذه هي الميدالية الاولى لايران بفئة الرجال في هذه اللعبة.

هذا وعاد المنتخب الايراني للرماية بالمسدس صباح اليوم الجمعة الى البلاد، حيث كان في استقبالهم مهدي مبيني مدير الاتحاد وسيد عسكر مير طالبي مستشار خاص في الاتحاد .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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