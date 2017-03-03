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رقم الخبر: 188785 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:48 الاقسام: عربيات  
الجزائر تحدد هوية منفذ الهجوم الانتحاري الفاشل على مركز للشرطة في قسنطينة

الجزائر تحدد هوية منفذ الهجوم الانتحاري الفاشل على مركز للشرطة في قسنطينة

أعلنت السلطات الجزائرية انها حددت هوية الانتحاري الذي نفذ الاحد هجومًا فاشلاً على مركز للشرطة في مدينة قسنطينة (شرق) وتبناه تنظيم "داعش" الارهابي.

أعلنت السلطات الجزائرية انها حددت هوية الانتحاري الذي نفذ الاحد هجومًا فاشلاً على مركز للشرطة في مدينة قسنطينة (شرق) وتبناه تنظيم "داعش" الارهابي.
وقال وزير العدل الطيب لوح بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية ان "الإرهابي منفذ الاعتداء الفاشل على مقر الأمن الحضري ال13 بقسنطينة تم تحديد هويته".
وأضاف "وفقًا للإجراءات ولظروف وأسباب التحقيق لا يمكن إعطاء اسم هذا الإرهابي".
وكانت الشرطة الجزائرية اعلنت ان احد عناصرها أحبط الهجوم بإطلاقه النار على حزام ناسف كان يرتديه انتحاري مما أدى لانفجاره بعيدًا عن هدفه واقتصار حصيلة الهجوم على جريحين في صفوف قوات الامن.
وبحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فان "شرطيًا كان خارج مقر للشرطة يقع في أسفل مبنى تسكنه عشرات العائلات، قام بعد عدد من التحذيرات بالرد بقوة وبشكل بطولي، مستهدفًا بدقة حزامًا ناسفًا يرتديه الإرهابي".
 

 
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