قال مدعون في ألمانيا "أن الشرطة ألقت القبض على سوريين أحدهما مشتبه بقتل 36 موظفاً حكوميا في سوريا في آذار عام 2013 وارتكاب جرائم حرب".

وتشتبه السلطات في أن عبد الفتاح اتش .أ (35 عاما) عضو في "جبهة النصرة" وأنه نفذ عملية القتل مع أعضاء آخرين في وحدته ضد 36 موظفا في الحكومة السورية محميين بموجب القانون الدولي، واعتُقل في مدينة دوسلدورف شمال غرب ألمانيا.

وقالت صحيفة "دير شبيغل" على موقعها على الإنترنت، "إن عبد الفتاح كان يسعى للحصول على حق اللجوء"، لكن مكتب الادعاء رفض تأكيد ذلك.

والمتهم الثاني واسمه الأول عبد الرحمن (26 عاما) مشتبه بانتمائه للتنظيم ذاته، وكان يتعامل في الشؤون المالية للتنظيم، واعتقل في مدينة غيسين غربي ألمانيا.

ويرجح أن المعتقلين كانا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وساعدا في الاستيلاء على مخزن كبير للأسلحة جنوب مدينة حمص السورية، في تشرين الثاني عام 2013.

