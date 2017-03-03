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رقم الخبر: 188783 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:29 الاقسام: دوليات  
نائب الرئيس الأميركي يقع في خطأ كلينتون

نائب الرئيس الأميركي يقع في خطأ كلينتون

كشفت صحيفة أميركية "أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس استخدم بريدا إلكترونيا خاصا لمناقشة أمور عامة بينها قضايا حساسة ومسائل تتعلق بالأمن الداخلي عندما كان حاكما لولاية إنديانا".

كشفت صحيفة أميركية "أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس استخدم بريدا إلكترونيا خاصا لمناقشة أمور عامة بينها قضايا حساسة ومسائل تتعلق بالأمن الداخلي عندما كان حاكما لولاية إنديانا".
وذكرت صحيفة "إنديانابوليس ستار" "أن رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها توضح أن بنس تواصل عبر حسابه الشخصي على موقع (إيه.أو.إل) مع كبار مستشاريه حول قضايا تراوحت بين الشؤون الأمنية إلى رد فعل الولاية على الهجمات الإرهابية حول العالم"، مشيرة إلى أن هذا الحساب البريدي تعرض للاختراق الصيف الماضي.
إلا أنّ التقرير أوضح أيضاً أنّ قانون ولاية إنديانا لا يمنع المسؤولين من استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة.
من جهته، قال مكتب بنس في بيان حول موضوع الرسائل إنه كلف استشاريا بمراجعة كل اتصالاته عندما كان حاكما لإنديانا لضمان أن رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالولاية تنقل وتوضع في أرشيف إنديانا كما ينبغي.
 

 
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