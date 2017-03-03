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رقم الخبر: 188782 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:28 الاقسام: دوليات  
لجنة بمجلس النواب الأميركي تقترح تخفيض المساعدات لـكييف

لجنة بمجلس النواب الأميركي تقترح تخفيض المساعدات لـكييف

قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي اقتراحاتها حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعت إلى حظر توريد الصواريخ المحمولة المضادة للجو إلى كييف.

قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي اقتراحاتها حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعت إلى حظر توريد الصواريخ المحمولة المضادة للجو إلى كييف.
وحسب وثيقة، نشرت الخميس على الموقع الإلكتروني التابع للجنة، تبلغ قيمة المساعدات المقترحة لعام 2017 المالي والمخصصة لتدريب الجيش الأوكراني وتزويده بالعتاد والأسلحة الدفاعية والتموين المادي التقني والدعم الاستطلاعي له، 150 مليون دولار. ومن اللافت أن هذا المبلغ تراجع إلى النصف بالمقارنة مع حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في عام 2016.
وتتطلب هذه الوثيقة موافقة مجلس النواب الأميركي عليها، ومن ثم يجب أن يوقع عليها الرئيس دونالد ترامب، قبل دخولها حيز التنفيذ بصفة تشريع.
 

 
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