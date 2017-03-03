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رقم الخبر: 188781 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:28 الاقسام: دوليات  
الصين تحظر سفر رعاياها إلى سيول بسبب ثاد

الصين تحظر سفر رعاياها إلى سيول بسبب ثاد

حظرت الصين سفر مواطنيها عبر وكالات السفر الصينية إلى كوريا الجنوبية، رداً على قرار سيول نشر منظومة "الدفاع" الصاروخية الأميركية المتقدمة "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية.

حظرت الصين سفر مواطنيها عبر وكالات السفر الصينية إلى كوريا الجنوبية، رداً على قرار سيول نشر منظومة "الدفاع" الصاروخية الأميركية المتقدمة "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية.
وقال مصدر في القطاع السياحي بالصين "إن الإدارة الصينية للسياحة عقدت الخميس اجتماعاً مع وكالات السفر في بكين، ووجهت شفهيا أمرا لهم بتعليق السفر إلى كوريا الجنوبية بشكل شامل".
من جهته، أكّد مسؤول في منظمة كوريا الجنوبية للسياحة ضرورة مراقبة وضع السوق السياحي عن كثب، "في الوقت الحالي، من الصعب التنبؤ بتأثيرات قرار الصين".
 

 
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