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رقم الخبر: 188778 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:44 الاقسام: رياضة  
ايران .. الثالثة آسيويا بالشطرنج

ايران .. الثالثة آسيويا بالشطرنج

حلّ منتخب ايران (رجال)، بالمرتبة الثالثة في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج بعد كل من الصين والهند على التوالي.

وحصل منتخب ايران على 2518 نقطة في التصنيف وجاء في المرتبة الـ 36 عالميا.

وفي تصنيف السيدات، حصلت اللاعبة الايرانية سارا خادم الشريعة على 2453 وحلّت بالمركز الـ 27 عالميا.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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