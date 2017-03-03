تربعت كرة القدم الخماسية الايرانية على العرش الاسيوي واحتلت المركز الاول اسيويا والسادس عالميا، وذلك في احدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الخماسية الصادر عن الفيفا .

واحتلت إيران بـ 1608نقطة، المركز السادس عالميا، في احدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الخماسية للفيفا، وحازت مراكز متقدمة باستمرار خلال السنوات الماضية.

و جاءت المراكز الستة الاولى عالميا بتصنيف كرة القدم الخماسية كالتالي: البرازيل، اسبانيا، روسيا، الارجنتين، ايطاليا، ايران.

كما جاءت المراكز الخمسة الاولى اسيويا بتصنيف كرة القدم الخماسية كالتالي: ايران ، تايلند، اليابان، استراليا، اوزبكستان.