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|رقم الخبر: 188777
|تاريخ النشر: آذار 03, 2017
|الوقت: 12:43
|الاقسام: رياضة
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الكرة الخماسية الايرانية الاولى آسيويا والسادسة عالميا
تربعت كرة القدم الخماسية الايرانية على العرش الاسيوي واحتلت المركز الاول اسيويا والسادس عالميا، وذلك في احدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الخماسية الصادر عن الفيفا .
واحتلت إيران بـ 1608نقطة، المركز السادس عالميا، في احدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الخماسية للفيفا، وحازت مراكز متقدمة باستمرار خلال السنوات الماضية.
و جاءت المراكز الستة الاولى عالميا بتصنيف كرة القدم الخماسية كالتالي: البرازيل، اسبانيا، روسيا، الارجنتين، ايطاليا، ايران.
كما جاءت المراكز الخمسة الاولى اسيويا بتصنيف كرة القدم الخماسية كالتالي: ايران ، تايلند، اليابان، استراليا، اوزبكستان.
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