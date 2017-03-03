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رقم الخبر: 188776 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:38 الاقسام: رياضة  
إيران عضو فخري لرابطة الحقوق الدولية للرياضة النسوية

إيران عضو فخري لرابطة الحقوق الدولية للرياضة النسوية

أعلنت المستشارة القانونية للجنة الاولمبية الوطنية برند عزيزي أنها عينت كعضو فخري في رابطة الحقوق الدولية للرياضة النسوية.

وأضافت عزيزي في تصريح لها أن الرابطة أرسلت لها رسالة الأسبوع الماضي و عينتها كعضو فخري.

وأوضحت عزيزي أن هذه الرابطة غير الحكومية و المستقلة برئاسة 'مويا داد' تعمل على المستوى الدولي لضمان حقوق المراة.

وكانت برند عزيزي قد عينت سابقا كأول امرأة إيرانية في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وشددت عزيزي أن دولا كالولايات المتحدة و بريطانيا و روسيا و الهند و إيران عضو في هذه الرابطة و أنها كمحامية يمكنها ان تقوم بدور مؤثر وفاعل في ضمان الحقوق الدولية للنساء الرياضيات و مكافحة التمييز بين الجنسين و انتهاك حقوق المراة في الرياضة.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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