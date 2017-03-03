وأضافت عزيزي في تصريح لها أن الرابطة أرسلت لها رسالة الأسبوع الماضي و عينتها كعضو فخري.

وأوضحت عزيزي أن هذه الرابطة غير الحكومية و المستقلة برئاسة 'مويا داد' تعمل على المستوى الدولي لضمان حقوق المراة.

وكانت برند عزيزي قد عينت سابقا كأول امرأة إيرانية في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وشددت عزيزي أن دولا كالولايات المتحدة و بريطانيا و روسيا و الهند و إيران عضو في هذه الرابطة و أنها كمحامية يمكنها ان تقوم بدور مؤثر وفاعل في ضمان الحقوق الدولية للنساء الرياضيات و مكافحة التمييز بين الجنسين و انتهاك حقوق المراة في الرياضة.