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رقم الخبر: 188775 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:37 الاقسام: رياضة  
اخبار رياضية قصيرة

اخبار رياضية قصيرة

* تنشط المنتخبات الرياضية الايرانية في مشاركتها في المسابقات القارية و العالمية، وتحقق هذه المنتخبات نتائج مذهلة في مختلف الرياضات من كرة القدم الى الرياضات الفردية والقتالية.

*وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الفرق الايرانية تتالق في بطولة آسيا لكرة القدم حيث تمكنت الفرق الثلاث "استقلال خوزستان"، "استقلال طهران" و "برسبوليس"  من تحقيق الفوز في مبارياتها في الاسبوع الثاني للبطولة.

*وعلى صعيد الرياضات الجماعية ايضا يستعد فريق كرة الطائرة الايرانية للشباب للمشاركة بالبطولة العالمية لكرة الطائرة للشباب تحت 21 عام  والمقامة في دولة التشيك، وكان الفريق الايراني قد  استحق المشاركة في البطولة العالمية بعد ان تمكن من الحصول على مركز الوصيف بطولة اسيا عام 2016.

* وعلى صعيد الرياضات الفردية القتالية يتوجه الاسبوع القادم الفريق الايراني لرياضة الجودو الى باكو عاصمة اذربيجان ليشارك في بطولة التضامن الاسلامي المقامة هناك.

* كما واقيمت يوم الاربعاء تصفيات اختيار اللاعبين الايرانيين الذين سيشاركون في الوفد الرياضي الايراني في رياضة التايكواندو والذي سيشارك في بطولة الدول الاسلامية والبطولة العالمية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: تسنيم للانباء
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