أصدرت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية، مساء الاثنين، حكما بالإعدام على المساعد السابق للمدير العام للأمن الوطني الجزائري في جريمة قتل رئيسه في 2010.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المحكمة أدانت شعيب ولطاش المتهم بقتل المدير العام السابق للأمن الوطني، العقيد علي تونسي في مكتبه في 25 فبراير 2010، بتهمة "القتل العمد مع الترصد".

وجاء الحكم متطابقا مع طلبات الادعاء، وأمام هيئة الدفاع عن المتهم ثمانية أيام للطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

ولا يتم تطبيق أحكام الإعدام في الجزائر منذ وقف تنفيذها سنة 1993، لكنها ما زالت تصدر رغم ذلك.

وأطلق شعيب النار في 25 فبراير 2010 ، على تونسي في مكتبه بعد نقاش حاد، بحسب الاتهام.

ولم تقتنع المحكمة بفرضية الدفاع الشرعي عن النفس التي دفع بها المتهم قائلا إنه أطلق النار على رئيسه بعد أن هدده بقاطعة ورق، وفق ما نقلت فرانس برس.