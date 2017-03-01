قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي إن 6 عناصر "تكفيرية" قتلوا إثر قصف جوي قامت به القوات الجوية خلال مداهمة عدة مناطق بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الثلاثاء، "شنت قوات إنفاذ القانون حملة موسعة لتمشيط ومداهمة عدة مناطق بشمال سيناء لضبط العناصر التكفيرية والمشتبه بهم في استهداف وترويع المدنيين من أبناء المحافظة".

وتابع "قامت القوات الجوية بتنفيذ قذف جوي لعدد (4) أهداف خاصة بالعناصر التكفيرية، وأسفرت أعمال المداهمات والقصف الجوي عن القضاء على 6 تكفيريين".

كما أشار المتحدث إلى تدمير نفقين رئيسيين بمنطقة رفح، وتفجير مخزن عثر بداخله على دراجة نارية خاصة بالعناصر "التكفيرية"، وتدمير 4 عبوات ناسفة.

من جانب آخر قال شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، الثلاثاء، إن على المؤسسات الدينية في الشرق والغرب أن تتصدى لظاهرة الإسلاموفوبيا.

وذكر شيخ الأزهر في كلمة، خلال مؤتمر الحرية والمواطنة الذي ينظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بالقاهرة، أن ثمة توجها لإلصاق التطرف بالدين الإسلامي، رغم أن محطات تاريخية سابقة شهدت على عنف ارتكب باسم بعض الأديان، دون أن تثار بشأنها الشبهة.