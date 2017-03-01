حزب الله: المقاومة مستعدة لصد أي عدوان صهيوني على لبنان رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن "إنجازات حزب الله في سوريا خيبت آمال العدو الإسرائيلي، وأسقطت رهاناته في تطويق حزب الله وإضعافه جراء مشاركته بالقتال في سوريا"، مشددا على أن حزب الله لن يقف مكتوف اليدين بل سيرد على أي عدوان، قائلا "المقاومة على أتم استعداد لمواجهة أي اعتداء أو عدوان محتمل على لبنان".