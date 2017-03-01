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رقم الخبر: 188768 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
حزب الله: المقاومة مستعدة لصد أي عدوان صهيوني على لبنان

حزب الله: المقاومة مستعدة لصد أي عدوان صهيوني على لبنان

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن "إنجازات حزب الله في سوريا خيبت آمال العدو الإسرائيلي، وأسقطت رهاناته في تطويق حزب الله وإضعافه جراء مشاركته بالقتال في سوريا"، مشددا على أن حزب الله لن يقف مكتوف اليدين بل سيرد على أي عدوان، قائلا "المقاومة على أتم استعداد لمواجهة أي اعتداء أو عدوان محتمل على لبنان".

وقال خلال احتفال بذكرى الشهداء القادة صباح الثلاثاء، "كان العدو الإسرائيلي يراهن على إضعاف حزب الله وإنهاكه في سوريا وجعله أقل قدرة على المواجهة، إلا أن انتصاراته في سوريا بددت رهانات العدو وجعلته يعتقد بأن قدرات حزب الله باتت أشد خطرا على "إسرائيل"، نظرا لتنامي وتطور قدراته العسكرية على المستويين الكمي والنوعي، إضافة إلى الخبرات القتالية الواسعة التي اكتسبها من خلال مشاركته الفاعلة في مواجهة الجماعات الإرهابية في سوريا".

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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