أصيب مسن فلسطيني صباح الثلاثاء، بنيران قوات الاحتلال الصهيوني عند حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له أن المسن "حسين حسن إبراهيم قواريق" 72 عاما من قرية عورتا شرق نابلس، أصيب برصاصتين إحداها بالقدم والأخرى بالحوض بعد إطلاق النار، وتم نقله الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج وقد وصفت إصابته بالمتوسطة. ولم يعلق الاحتلال بشأن إطلاق النار على المسن وتبيان سبب استهدافه المزعوم.

كما أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتثبيت إجرائها في الضفة الغربية 13 مايو، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي لوكالة فرانس.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في مطلع العام الحالي إجراء الانتخابات في الموعد نفسه بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة حماس.

من جانب آخر لقي إسرائيليان اثنان مصرعهما، الثلاثاء، وأصيب 6 آخرون بإطلاق نار في مدينة نتانيا.

وأشارت المواقع الإسرائيلية إلى أن مجهولا قام بإطلاق النار على مجموعة من الإسرائيليين الذين كانوا يتواجدون في باحة منزل بمدينة نتانيا، بعد أن احتمى بموقع يطل على ساحة المنزل، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وباشر بإطلاق النار بشكل عشوائي، ما تسبب بمصرع شابين بسنوات العشرين من العمر، وإصابة 6 بينهم فتاتان، وقد وصفت جراح المصابين بالمتوسطة والبسيطة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن دوافع الحادث جنائية، والعائلة الإسرائيلية التي تسكن المنزل معروفه لدى الشرطة، وكانت مجموعة من الشباب تتواجد في باحة المنزل مع أطفال ونساء، "حيث كانوا مدعوين إلى حفل شواء" .

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس والذي ادعت فيه أن المسجد الأقصى المبارك مكان مقدس لليهود يحق لهم الصلاة فيه.. مؤكدة أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أي قانون.

واعتبرت الخارجية- في بيان لها الثلاثاء- قرار المحكمة الإسرائيلية استهتارا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار الذي اعتمدته اليونسكو بخصوص الأقصى..قائلة "إن تمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات خاصة الأقصى المبارك يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة".

وأضافت أن القرار يأتي إضافة إلى مضي اليمين الحاكم في "إسرائيل" في مساعيه الهادفة لتغيير الواقع القائم في الحرم القدسي الشريف وتمكين حالة التقسيم الزماني توطئة لتقسيمه مكانيا من خلال حالة التحشيد الدائم لحث اليهود على اقتحام الأقصى وتوسيع دائرة الجمهور اليهودي المستهدف في حملات دعائية موجهة هدفها تنويع وتوسيع المشاركة اليهودية في عمليات الاقتحام إضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات يومية تحت أساسات المسجد وباحاته ومحيطه بما يهدد بحدوث انهيارات ضخمة.

ولفتت إلى أن عنصرية وتمييز المؤسسة القضائية الإسرائيلية تظهر جليا في القرار الأخير ففي الوقت الذي تدين فيه المحكمة فلسطينيات تحت حجة (إعاقة صعود اليهود إلى جبل الهيكل) تبرىء يهوديات أقدمن على أداء الطقوس التلمودية في باحات الحرم وتطالب الشرطة بعدم اعتقالهن أو التعرض لهن.

ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين بما فيها حرية وصولهم إلى أماكنهم المقدسة وإجبار "إسرائيل" كقوة إحتلال على التراجع عن مخططاتها وإستهدافها للحرم القدسي الشريف.

وعلى صعيد آخر .. قالت وزارة الإعلام الفلسطينية أن قرار ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا هدم 9 منازل في مستعمرة "عوفرا" يعد مسرحية جديدة لتشريع الاستيطان الاستعماري المخالف لكل القوانين والقرارات الدولية.

وأكدت أن مسرحية "هدم" 9 منازل مقابل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية وإصدار ما يسمى قانون التسوية ستفشل في خلط الأوراق وخداع العالم والإدعاء بأن الاحتلال يحترم القانون وها هو يهدم منازل مستعمرين! غير أنه أعاد تعريف الاسم لاستخدام الأرض ذاتها لصالح حاجز الاحتلال العسكري الجاثم هناك.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى عدم الوقوع في فخ الكذب الإسرائيلي فما يسمى "عوفرا" ببيوتها وطرقها وكل ما فيها مقامة فوق أراضي مزارع بلدة سلواد بمحافظة رام الله، وهذه المستعمرة وكل مستعمرات الاحتلال جسم غريب يجب اقتلاعه وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة العالم بدفن الاستعمار.