في ظل الاضطهاد الطائفي الذي تشهده البحرين من تنكيل بأصحاب الحقوق والمطالبين بالعدالة الإنسانية على أراضيهم، استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحاخام الأميركي مارفين هيير عميد ومؤسس مركز "وزنثال" في لوس انجلوس، وفقاً لوكالة "أنباء البحرين".

وزعم آل خليفة "أنّ بلاده ستبقى وطن الوسطية والاعتدال، وأنها تحتضن كل الديانات والمذاهب كأسرة واحدة".

ويواجه نظام الحكم في البحرين انتقادات منظمات دولية لانتهاكه المستمر لحقوق غالبية الشعب في البلاد، ودعوات للحكومة من أجل السماح بتمثيل أكبر في مؤسسات الدولة والسماح لهم بممارسة معتقداتهم بحرية.

أصدر علماء البحرين، الثلاثاء 28/02/2017 بيانا أكدوا فيه تصعيد النظام البحريني من طغيانه وتهديداته في محاكمة فريضة الخمس الدينية.

وجاء في البيان، ليس وراء مطالبة النيابة بإنزال أقصى العقوبات على زعيم الطائفة الشيعية لقيامه بفريضة من فرائض المذهب إلا تهديد الطائفة واستهدافها في شعائرها ومعتقداتها وخصوصياتها انتقاماً لمطالبتها بالحقوق السياسية الوطنية المشتركة بين جميع الطوائف والأديان، وهو تعدٍّ صارخ على الدين والنص الدستوري واستبداد هو الأوقح من بين ألوان الإستبداد.

وإن ما تسمى بالنيابة العامة زيفاً حيث أنها وحدة تعذيب وترهيب وأداة من أدوات النظام للقضاء على المعارضة عليها أن تحسب الحساب لكلماتها فليس ديننا من يُهدد بأقصى العقوبات وفي عروقنا قطرة دم تجري.

وأضاف البيان إن التطاول الوقح على مقام أكبر رمز ديني للشعب يكشف عن مدى حقد وغرور واستكبار هذا النظام واستحقاره للشعب ورموزه، ولا يبدو أن جنون السلطة سيقف عند حدّ قبل أن تتلقى صفعة من الشعب تعيد لها بعض الرشد.