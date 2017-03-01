* حملة اعتقالات غير مسبوقة من قبل الـ"بيد" في مدينة عين العرب! *الجيش السوري يقطع الطريق على "درع الفرات"باتجاه منبج

بوتين: فكرة فرض عقوبات ضد سورية غير مناسبة وروسيا لن تدعمها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشروع القرار الغربي المقدم لمجلس الأمن حول فرض عقوبات على سورية بذريعة استخدام أسلحة كيميائية فكرة “غير مناسبة” وروسيا لن تدعمها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله الثلاثاء بعد محادثات أجراها مع نظيره القرغيزي ألماز بك أتامبايف في بشكيك.. “فيما يخص العقوبات أعتقد أن هذه الفكرة ليست في محلها على الإطلاق فذلك لن يساعد عملية التفاوض بل سيزعزع الثقة خلال هذه العملية”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أكد الاثنين أن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا “غير مقبول” فيما أعرب نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف يوم الجمعة الماضي عن عزم روسيا استخدام الفيتو ضد مشروع القرار مجددا التأكيد على أن الأدلة التي تستند اليها الدول الثلاث غير كافية وأن نص مشروع القرار ينتهك المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتهامات التي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات.

من جهة ثانية وصف الرئيس الروسي النتائج التي خلصت إليها اجتماعات آستانة حول الأزمة في سورية بأنها “إيجابية” معتبرا أنه “من دون ذلك لما كان من الممكن الاستمرار في محادثات جنيف”.

ميدانياً كثف الطيران الحربي من غاراته الجوية على محاور تحرك إرهابيي “داعش” وتجمعاتهم في الريف الغربي لمدينة تدمر في إطار العمليات العسكرية للجيش العربي السوري والقوات الرديفة لتحرير الريف الشرقي لحمص من الإرهاب التكفيري.

وذكر مراسل سانا أن الطيران الحربي نفذ الثلاثاء عشرات الطلعات الجوية على مواقع لتنظيم “داعش” في جبل الطار ومحيط مدينة تدمر أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير عربة مفخخة بين الكازية ومنطقة المثلث قرب مدخل المدينة.

وسيطرت وحدات الجيش الاثنين على مدرسة السياقة في منطقة البيارات والطريق الواصل بين سد وادى أبيض وتدمر وجميع النقاط الحاكمة والمشرفة على حقل المهر للغاز والمقالع الرخامية شمال غرب تدمر ب 8 كم.

ولفت المراسل إلى أنه تأكد مقتل 6 إرهابيين من بينهم ما يسمى “أمير داعش لجبهة ريف حمص الشرقية” الإرهابي “شاهر الحسن” خلال قصف مدفعي مركز لوحدة الجيش على أحد مقرات التنظيم التكفيري شرق جب الجراح.

في هذه الأثناء أوقعت وحدة من الجيش والقوات المسلحة أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية قتلى ومصابين في محيط لواء التأمين جنوب مدينة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش نفذت رمايات مدفعية دقيقة على تحصينات مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في محيط “لواء التأمين” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور أدت إلى القضاء على معظم أفراد المجموعة الإرهابية وإصابة آخرين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مستودع ذخيرة وأوقعت قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة له خلال العمليات المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من ريفي حماة وإدلب.

وذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش نفذت عملية نوعية على أحد مقرات تنظيم جبهة النصرة في قرية دير شرقي التابعة لمنطقة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب بنحو 45 كم أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين وتدمير آليتين ثقيلتين.

ولفت المراسل إلى أنه تأكد تدمير مستودع لتنظيم جبهة النصرة ومقتل عدد من إرهابييه من بينهم “عمر الاكرم” خلال غارة للطيران الحربي على مقراتهم في بلدة التمانعة.

وأوضح المراسل أن عمليات الجيش طالت تحركات ومقرات المجموعات التكفيرية التابعة لـ “جبهة النصرة” في جبل شحشبحو وقرية ركايا سجنة وترملا ومعر حرمة وأسفرت عن مقتل 5 إرهابيين على الأقل وتدمير آلياتهم.

وفي مدينة اريحا جنوب مدينة إدلب بنحو 12 كم دمرت وحدة من الجيش مقرا لتنظيم جبهة النصرة وأوقعت 7 قتلى على الأقل بين صفوف إرهابييه.

وفي حماة ذكر المراسل أن وحدة من الجيش دمرت آلية لإرهابيي “تجمع العزة” واوقعت عددا منهم قتلى في قرية البويضة بالريف الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن عمليات الجيش على مواقع تنظيم جبهة النصرة في طيبة الامام ومورك خلال الساعات ال24 الماضية اسفرت عن تكبيده خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

من جانب آخر تشهد مدينة عين العرب شمالي سوريا منذ يومين، حملة اعتقالات غير مسبوقة تشنها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي PYD بحق شباب المنطقة بهدف سوقهم إلى "التجنيد".

وقالت مصادر محلية من المدينة إن "دوريات الشرطة العسكرية التابعة لـ PYD وأخرى تابعة للأسايش إضافة لدوريات بلباس مدني تشن منذ يومين حملة اعتقالات غير مسبوقة بحق شباب كوباني (عين العرب)، حيث تم اعتقال ما لايقل عن 50 شابا حتى الآن".

واضافت المصادر أن "الحملة امتدت يوم الاثنين إلى المحلات والمنازل بحثاً عن شباب بسن التجنيد، بعد أن باتت الشوارع خالية كلياً من تواجد أي شاب".

هذا وأكد مصدر عسكري أن سيطرة الجيش السوري وحلفائه على قرى جب الخفي وزعروة وجب السلطان وجب الحمام في عملياته المستمرة شرقي حلب، لها أهمية استراتيجية تتمثل في قطع الطريق أمام ميليشيا درع الفرات المدعومة تركياً للتقدم باتجاه بلدة منبج جنوب شرق مدينة الباب الواقعة إلى الشمال الشرقي لحلب، حيث كانت ميليشيا "الجيش الحر" تحاول الترويج بتقدم قواتها نحو العمق السوري باتجاه منبج والرقة.

وأفاد المصدر بأن اشتباكات دارت بين الجيش السوري والحلفاء من جهة وقوات درع الفرات من جهة أخرى بمحيط بلدة تادف بعد سيطرة الجيش عليها يوم أمس، وبعد استهداف قوات الفرات لمواقع الجيش السوري، حيث حاولت القوات التقدم نحو البلدة في محاولة منها للسيطرة عليها، إلا أن وحدات الجيش السوري حصنت المنطقة بشكل كبير وثبتت مواقع تمركزها، كما أوضحت المعلومات أن وفداً من روسيا تدخل لفرض تهدئة بين الجانبين مجدداً، حيث تعتبر هذه التهدئة هي الثانية من نوعها بعد الاشتباك الأول الذي حصل منذ أسبوعين في منطقتي أبو زندين وأبو شمة.