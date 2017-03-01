* اقتحام معسكر السلان بالجوف.. والقضاء على العديد من الغزاة بالمخا وذوباب

قتلى وجرحى للمرتزقة في زحف فاشل على جبل النار بتعز

لقي جندي سعودي مصرعه الثلاثاء في عملية قنص للجيش واللجان الشعبية في رقابة السديس بنجران.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفاً مدفعياً مستهدفة تجمعات للجنود السعوديين في موقعي رقابة السديس والحمر بنجران.

وكان جندي سعودي لقى مصرعه الاثنين في عملية قنص للجيش واللجان الشعبية في موقع الشرفة بنجران.

هذا وضبطت الأجهزة الأمنية في منطقة يحيص بمديرية أرحب محافظة صنعاء الاثنين كميات كبيرة من الأسلحة، بعد مداهمة وكرين لمرتزقة العدوان، وذلك في انجاز أمنى جديد.

وأشار مصدر أمني إلى أن كميات كبيرة من الذخائر الرشاشة وأكثر من 100 صاروخ نوع كاتيوشا وقرابة 70 قذيفة دبابة تم ضبطها في عملية المداهمة.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت في الفترة الماضية من إحباط مخططات المرتزقة في المديرية وقامت بمداهمة العديد من أوكار المرتزقة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة في أرحب ومناطق أخرى وفي فترات زمنية متلاحقة.

كما أحرق الجيش واللجان الشعبية 3 آليات تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي شرق مديرية المخا غرب محافظة تعز.

وذكر مصدر عسكري للمسيرة نت، ان افراد الجيش واللجان الشعبية اجبروا مرتزقة العدوان على الفرار من مواقع كانوا يتمركزون فيها شرق مديرية المخأ.

وفي محافظة تعز وقع قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان في قصف لتجمعاتهم جنوب ذوباب بصواريخ الكاتيوشا.

إلى ذلك اقتحم الجيش واللجان الشعبية في وقت متأخر من مساء الاثنين معسكر السلان بمديرية المصلوب محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت انه جرى اقتحام المعسكر الذي يسيطر عليه مرتزقة العدوان وسقط اعداد منهم بين قتيل وجريح.

وبحسب المصدر العسكري فإن مدفعية الجيش واللجان الشعبية نفذت قصفا مركز وتمهيديا لعملية الاقتحام.

وفي غضون ذلك صد الجيش واللجان الشعبية زحفا لمرتزقة العدوان باتجاه جبل النار مسنودا بغطاء جوي مكثف غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت بان الجيش واللجان الشعبية أوقعوا في صفوف المرتزقة قتلى وجرحى، كما تمكنوا من تدمير 4 آليات تحمل معدلات 12.7 وايقاع

الى ذلك وفي محافظة تعز شن طيران العدوان غارتين على منطقة الزهاري بمديرية المخاء و3 غارات على منطقة العمري بالتزامن مع تحليق الأباتشي.

كما لقي أعداد كبيرة من منافقي العدوان مصرعهم فيما جرح آخرون خلال كسر زحف لهم بمديرية صرواح في محافظة مارب.

وأكد مصدر عسكري للمسيرة أن الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه تبة المطار بمديرية صرواح في مارب ما أدى إلى مقتل وجرح أعداد كبيرة في صفوفهم.

هذا ولقي خمسة من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم الإثنين على أيدي الجيش واللجان الشعبية شمال صحراء ميدي قبالة نجران.

وبحسب مصدر عسكري، فقد شن الجيش واللجان الشعبية قصفا مدفعيا استهدف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي قبالة نجران ما أسفر عن مصرع خمسة منهم.

وبالتزامن مع ذلك شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة.

وكانت استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الخميس الماضي مواقع وتجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شمال صحراء ميدي وحققت إصابات مباشرة.

كما شن الجيش اليمني واللجان الشعبية الإثنين قصفا مدفعيا على عدد من مواقع جيش العدو السعودي في قطاع عسير.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" بأن وحدة المدفعية قصفت مواقع الجيش السعودي في منفذ علب والهنجر.

وأضاف أن عملية القصف تزامنت مع تحليق لطيران الاستطلاع.

وكان أطلق الجيش واللجان صاروخ غراد على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع عرابة كما شنت وحدة المدفعية قصفا على تجمعات الجيش السعودي في منفذ علب بذات القطاع.

وفي سياق آخر خرج أبناء مديرية السبعين في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، في وقفة غاضبة ومنددة أمام مقر الأمم المتحدة لإدانة صمتها عن الحصار وإجراءاتها التعسفية من عدم صرف المرتبات.

وأكد أبناء المديرية خلال وقفتهم الاحتجاجية أن الأمم المتحدة من تتحمل كامل المسؤولية عن حصار الشعب اليمني وتجويعه، منذرين بكارثة صحية ومعيشيه إذا لم يتدخل المجتمع الدولي.

كما عبر المحتجون عن أسفهم البالغ من المواقف الأممية المتخاذلة، مهيبين بكل أحرار العالم عن حلول كارثة لا يُحمد عقباها نتيجة انعدام الأدوية للمرضى ومحملين كامل المسؤولية الأمم المتحدة عن تدهور الوضع الإنساني والمعيشي والصحي في اليمن.