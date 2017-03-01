وفي تصريحه اعتبر مساعد الخارجية الارمينية الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس روحاني الى يريفان بانها وفرت الارضية لتطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واشار الى برنامج عمل لجنة التعاون القنصلي بين البلدين واعتبر العلاقات في هذا المجال بانها في افضل حالاتها مؤكدا بان الغاء التاشيرات وامكانية السفر برا من قبل مواطني البلدين توفر الارضية للمزيد من التبادل السياحي بين البلدين.

واعتبر كوجاريان العلاقات بين البلدين بانها شهدت نموا مقبولا خلال العامين الاخيرين في جميع المجالات وهو الامر الناتج من ارادة كبار مسؤولي البلدين للرقي بالعلاقات.

من جانبه اعرب مدير عام الشؤون القنصلية في الخارجية الايرانية عن سروره لنمو العلاقات بين البلدين خاصة في المجال القنصلي، معتبرا الغاء التاشيرات وازالة العقبات الجمركية والترانزيتية بين البلدين من اهم العوامل المساعدة في زيادة عدد السياح بين البلدين.

ونوه جكيني الى ان عددا كبيرا من الايرانيين يزورون ارمينيا خلال عطلة عيد النوروز (تبدا في 21 اذار/مارس)، داعيا المسؤولين في ارمينيا للمساعدة في تسهيل زيارتهم لها.









