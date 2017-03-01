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رقم الخبر: 188762 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 19:30 الاقسام: ثقافة وفن  
طهران وكابول توقعان إتفاقيات لتدشين مراكز ثقافية في البلدين

طهران وكابول توقعان إتفاقيات لتدشين مراكز ثقافية في البلدين

قال المشرف على وزارة الثقافة والاعلام الافغاني كمال سادات ان ايران وافغانستان ستوقعان على اتفاقيات لتدشين مراكز ثقافية في البلدين.

وتوقع كمال سادات في حديث مع مراسل ارنا في كابول، افتتاح مركزين ثقافيين في مدينة مشهد (شمال شرق ايران) وهرات الافغانية.
العلاقات الثقافية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان، متينة نظرا لوجود اللغة المشتركة واصدار النتاجات الثقافية والشعرية للعديد من الشعراء والكتاب الايرانيين في افغانستان.
وتنظم ايران وافغانستان كل عام وبمناسبات مختلفة، معارض للكتب او المهرجانات الموسيقية المشتركة والتي تلقي ترحيبا من شعبي البلدين.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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