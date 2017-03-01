  • الأربعاء ٢ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188761 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: محليات  
ايران وروسيا تتعاونان في مجال المواصلات ووسائل النقل
خلال فعالية أيام موسكو الاقتصادية بطهران

ايران وروسيا تتعاونان في مجال المواصلات ووسائل النقل

اتفقت كل من موسكو وطهران على تعزيز التعاون في مجال تطوير وتنفيذ استراتيجية للمواصلات ووسائل النقل، لا سيما في العاصمة طهران. جاء ذلك خلال فعالية "أيام موسكو الاقتصادية" التي اقيمت للمرة الأولى بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي لقسم العلاقات الخارجية والدولية الاقتصادية في موسكو، الثلاثاء: "جرى لقاء خاص بين سيرغي تشيريمن، رئيس قسم العلاقات الخارجية والدولية الاقتصادية في موسكو، ومازيار حسيني، نائب رئيس بلدية طهران للنقل والمرور، الذي ثمن وأيد بقوة مبادرة العاصمة الروسية موسكو لتعزيز التعاون في مجال تطوير وتنفيذ استراتيجية لحركة المواصلات في طهران، والمقترحة من قبل مركز إدارة حركة المرور التابع لمديرية المواصلات في موسكو".
وخلال الاجتماع، أعرب الجانب الإيراني عن اهتمامه بالحلول المبتكرة والتقنيات المتطورة التي تنفذ من أجل إعادة تحديث الشوارع وسط مدينة موسكو، وتوفير الخدمات العامة بشكل إلكتروني، وتحسين السكن والخدمات المجتمعية في العاصمة الروسية.
وشارك في فعالية "أيام موسكو الاقتصادية" أكثر من 100 شخصية من رجال أعمال ورؤساء كبريات الشركات الإيرانية ممن اطلعوا على النتائج التي حصل عليها الروس من خلال برنامج تطوير عاصمتهم، حيث قدم المشروع لهؤلاء المستثمرين "عنصر جذب للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بموسكو".
وعلى صعيد متصل، عقد في إطار فعالية "أيام موسكو الاقتصادية"، اجتماع مثمر بين الوفد الروسي وممثلين عن أكبر شركات الأدوية المحلية من جهة، ووزير الصحة الإيراني، حسن قاضي زادة هاشمي من جهة أخرى. واتفق الطرفان على تنظيم بعثة تجارية من شركات الأدوية الإيرانية إلى موسكو في المستقبل القريب.



 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0703 sec