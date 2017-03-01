وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي لقسم العلاقات الخارجية والدولية الاقتصادية في موسكو، الثلاثاء: "جرى لقاء خاص بين سيرغي تشيريمن، رئيس قسم العلاقات الخارجية والدولية الاقتصادية في موسكو، ومازيار حسيني، نائب رئيس بلدية طهران للنقل والمرور، الذي ثمن وأيد بقوة مبادرة العاصمة الروسية موسكو لتعزيز التعاون في مجال تطوير وتنفيذ استراتيجية لحركة المواصلات في طهران، والمقترحة من قبل مركز إدارة حركة المرور التابع لمديرية المواصلات في موسكو".

وخلال الاجتماع، أعرب الجانب الإيراني عن اهتمامه بالحلول المبتكرة والتقنيات المتطورة التي تنفذ من أجل إعادة تحديث الشوارع وسط مدينة موسكو، وتوفير الخدمات العامة بشكل إلكتروني، وتحسين السكن والخدمات المجتمعية في العاصمة الروسية.

وشارك في فعالية "أيام موسكو الاقتصادية" أكثر من 100 شخصية من رجال أعمال ورؤساء كبريات الشركات الإيرانية ممن اطلعوا على النتائج التي حصل عليها الروس من خلال برنامج تطوير عاصمتهم، حيث قدم المشروع لهؤلاء المستثمرين "عنصر جذب للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بموسكو".

وعلى صعيد متصل، عقد في إطار فعالية "أيام موسكو الاقتصادية"، اجتماع مثمر بين الوفد الروسي وممثلين عن أكبر شركات الأدوية المحلية من جهة، ووزير الصحة الإيراني، حسن قاضي زادة هاشمي من جهة أخرى. واتفق الطرفان على تنظيم بعثة تجارية من شركات الأدوية الإيرانية إلى موسكو في المستقبل القريب.







