أشار المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي في بداية درس بحث الخارج الذي عقد في المسجد الأعظم بمدينة قم المقدسة إلى مؤامرات المسؤولين الأمريكيين، قائلاً: في الآونة الأخيرة قدم الرئيس الأمريكي إقتراحين: الأول تأسيس حلف عربي كحلف الشمال الاطلسي (الناتو) وتحت اشراف ورعاية أمريكا، وثانياً: إخلاء منطقة شرق الأوسط من الأسلحة.

و أكد آية لله مكارم الشيرازي على أنّ أمريكا بصدد رسم مؤامرة لدمار البلدان الإسلامية بأيديهم كما فعلت في سوريا واليمن وذلك من خلال تأسيس حلف عربي كحلف الشمال الاطلسي (الناتو) وانجاز هذه المهمة ستخلصها من الأسلحة الدرجة الثانية والثالثة المدخرة في مخازنها.

وقد دعا المرجع الديني في مدينة قم شعوب المنطقة إلى اليقظة أمام مؤامرات الأعداء؛ لأن العدو يريد ضعف المسلمين ومذلتهم وضعفهم يكمن في تضعيف الإسلام وابعادهم عن طلب العلم والنهضة، وكبلهم في التخلف والجهل والقتال فيما بينهم.



