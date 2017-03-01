وهنأ حداد عادل، في كلمته خلال المراسم يوم الثلاثاء، الفائزين بالدورة السادسة في جائزة سعدي، معتبرا ان تكريم أساتذة اللغة الفارسية في الهند انما هو يعتبر تقديرا لهذه اللغة والادباء والمختصين في هذا البلد.

واشار الى اهمية دور اساتذة اللغة الفارسية في الهند، موضحا ان هؤلاء الاساتذة انما هم يبلورون تراثا ثقافيا قد كتب بهذه اللغة في هذا البلد.

ولفت رئيس مؤسسة سعدي الى ان جزءا كبيرا من الادب الفارسي لما يقارب ألف عام في الهند قد تم تدوينه باللغة الفارسية الذي يعتبر تراثا وهوية ثقافية لهذا البلد.

واعتبر ان هوية الهند لاتعرف دون اللغة الفارسية، موضحا ان الشعب الهندي ينبغي ان يستخدم نظارة اللغة الفارسية اذا اراد النظر الى ماضيه.

واكد حداد عادل انه كلما ازداد ترويج اللغة الفارسية كلما تقاربت الهند وايران وطاجيكستان و افغانستان مع بعضها البعض.



