  • الأربعاء ٢ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188758 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: محليات  
مساعد وزير الخارجية: مسار آستانا منعطف في الازمة السورية

مساعد وزير الخارجية: مسار آستانا منعطف في الازمة السورية

اعتبر مساعد وزير الخارجية حسين جابري انصاري ان مسار آستانا شكل منعطفا في الازمة السورية وقال انه في حال نجاح هذا المسار الجديد الاخذ بالتبلور في ادارة التحديات الراهنة فان الازمة السورية ستصل الى خواتيمها .

وخلال اجتماعه برئيس نقابة النخب ورئيس تحرير صحيفة "زافترا" الروسية الكساندر بروخانوف تباحث جابري انصاري حول المسارات الاقليمية الجديدة والتعاون بين ايران وروسيا .
واعتبر بروخانوف خلال اللقاء تعاون ايران وروسيا في القضايا الاقليمية لاسيما سوريا بانه استراتيجي وقال ان هذا التعاون يلعب دورا مؤثرا في بلورة مسارات اقليمية جديدة وان اجتماع استانا كان تجسيدا لهذا التعاون.
بدوره اعتبر جابري انصاري التطورات الجديدة في العلاقات بين ايران وروسيا بانها نتاج التعاطي والتعاون الوثيق بين البلدين في المنطقة.
واشار الى تشكل الثلاثي الايراني الروسي التركي حول سوريا واصفا مسار استانا بانه منعطف في الازمة السورية مؤكدا انه في حال نجاح هذا المسار الجديد الاخذ بالتبلور في ادارة التحديات الراهنة فان الازمة السورية ستصل الى خواتيمها .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0707 sec