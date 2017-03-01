اعتبر مساعد وزير الخارجية حسين جابري انصاري ان مسار آستانا شكل منعطفا في الازمة السورية وقال انه في حال نجاح هذا المسار الجديد الاخذ بالتبلور في ادارة التحديات الراهنة فان الازمة السورية ستصل الى خواتيمها .

وخلال اجتماعه برئيس نقابة النخب ورئيس تحرير صحيفة "زافترا" الروسية الكساندر بروخانوف تباحث جابري انصاري حول المسارات الاقليمية الجديدة والتعاون بين ايران وروسيا .

واعتبر بروخانوف خلال اللقاء تعاون ايران وروسيا في القضايا الاقليمية لاسيما سوريا بانه استراتيجي وقال ان هذا التعاون يلعب دورا مؤثرا في بلورة مسارات اقليمية جديدة وان اجتماع استانا كان تجسيدا لهذا التعاون.

بدوره اعتبر جابري انصاري التطورات الجديدة في العلاقات بين ايران وروسيا بانها نتاج التعاطي والتعاون الوثيق بين البلدين في المنطقة.

واشار الى تشكل الثلاثي الايراني الروسي التركي حول سوريا واصفا مسار استانا بانه منعطف في الازمة السورية مؤكدا انه في حال نجاح هذا المسار الجديد الاخذ بالتبلور في ادارة التحديات الراهنة فان الازمة السورية ستصل الى خواتيمها .



