واشار آملي لاريجاني، في تصريح ادلى به خلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية، الى كلمة قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي في افتتاح أعمال المؤتمر واعرب عن شكره وتقديره لمواقفه الداعمة لقضية فلسطين.

وثمّن اقامة المؤتمر ووصفه بالقيم والمهم للغاية لان الكيان الصهيوني يخطط منذ سنوات لحرف الرأي العام العالمي عن القضية الفلسطينية التي تعد قضية مركزية للعالم الاسلامي.

واعتبر رئيس السلطة القضائية الايرانية ايجاد داعش في بلدان عديدة ودعم الجماعات الارهابية بانه يصب في سياق حرف الراي العام العالمي عن القضية الفلسطينية.

ولفت الى ان الاميركيين والصهاينة كانوا على الدوام بصدد فتح الطريق امام مخطط التخويف من الاسلام وايران لذلك أججوا هذا الموضوع باستمرار وروجوا لمزاعم تقوم على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي المشكلة الاولى على صعيدي العالم والعالم الاسلامي.

واوضح قائلا، لاشك ان استضافة طهران لهذا المؤتمر القيم في ظل هذه الاجواء بمشاركة اكثر من 600 شخصية على مختلف المستويات تعد خطوة حكيمة ومؤثرة للغاية.

ونوه الى ان لقاءات مندوبي ووفود البلدان المشاركة على هامش المؤتمر تعود بالنفع والفوائد على الجميع وتحبط الكثير من المخططات.