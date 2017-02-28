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|رقم الخبر: 188755
|تاريخ النشر: شباط 28, 2017
|الوقت: 19:06
|الاقسام: محليات
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رفات 29 طياراً ايرانياً شهيداً مازالت في منطقة عمليات الدفاع المقدس
أعلن قائد لجنة البحث عن المفقودين في الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد محمد باقر زادة بان رفات 29 طيارا ايرانيا شهيدا مازالت موجودة في منطقة عمليات الدفاع المقدس.
وفي كلمة له خلال مراسم اقيمت في قاعدة "مهرآباد" الجوية بطهران لتشييع ودفن رفات اثنين من الشهداء المجهولين من فترة الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل النظام العراقي السابق (1980-1988)، قال العميد باقر زادة، ينبغي علينا الاستمرار في عمليات البحث عن الرفات الطاهرة للشهداء.
واضاف، انه خلال الاعوام الاخيرة استشهد نحو 50 عضوا من اعضاء فرق البحث عن رفات الشهداء في عمليات البحث التي جرت في مختلف المناطق التي شهدت رحى الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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