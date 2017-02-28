قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ان الأخوة تجمع جميع ابناء الشعب من الشيعة والسنة وقوميات مختلفة لبناء مستقبل مشرق للوطن.

واضاف حجة الاسلام حسن روحاني يوم الثلاثاء في مراسم افتتاح مشروع ايصال الغاز الى زاهدان ان محافظة سيستان وبلوجستان وبفضل تضحيات القوات المسلحة والحرس والتعبئة باتت تنعم اليوم بالامن والاستقرار.

وشدد رئيس الجمهورية بالقول نحن بذلنا جهودا حثيثة لبناء علاقات قائمة على حسن الجوار والاخوة مع دول الجوار (افغانستان وباكستان وعمان) ونتطلع الى التعاون مع جميع الاخوة في المنطقة لتحقيق النمو والازدهار فيها.

واشار الى تدشين مشروع ميناء جابهار قريبا وقال ان طاقة هذا الميناء البالغة حاليا 2،5 مليون طن سترتفع الى 8،5 طن وهذا سيشكل تطورا كبيرا في محافظة سيستان وبلوجستان والمنطقة ودول الجوار.

واوضح ان رئيس وزراء الهند ورئيس جمهورية افغانستان حضرا مراسم توقيع وثيقة التعاون المشترك في ميناء جابهار حيث قال رئيس الوزراء الهندي حينها ان العالم سيفهم في القرن القادم مدى تأثير واهمية هذه الوثيقة.

واضاف ان محافظة سيستان وبلوجستان هي المحافظة الايرانية الوحيدة التي تطل على المحيط وتوصل ايران الى المحيط الهندي وسائر المحيطات.

وقد وصل الرئيس روحاني الى مطار مدينة زاهدان صباح الثلاثاء على راس وفد يضم وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

وقال روحاني في تصريح للمراسلين في مطار زاهدان انا مسرور جدا لتواجدي من جديد بين اهالي محافظة سيستان وبلوجستان الغيارى لكي افتتح مشاريع عمرانية في هذه المنطقة .

واضاف ان واحدة من وعودنا لابناء سيستان وبلوجستان هو انجاز مشروع ايصال الغاز الى هذه المحافظة وسيجري في هذا السياق اليوم ايصال الغاز الى مدينة زاهدان .

واشار روحاني الى انجاز 55 مشروعا من المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال جولاته التفقدية السابقة في محافظة سيستان وبلوجستان وقال : نأمل ومن خلال بذل الجهود ان ترى باقي المشاريع المصادق عليها النور.



