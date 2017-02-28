جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الشؤون السياسية والامن الدولي في الخارجية الايرانية غلام حسين دهقاني ورئيس دائرة حظر الانتشار ومراقبة الاسلحة في الخارجية الروسية ميخائيل اوليانوف.

واورد الموقع الالكتروني لصحيفة (كامسامولسكايا برافدا) نقلا عن المسؤول الروسي، انه بحث مع المسؤول الايراني جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واضاف التقرير: إن الطرفين اعتبرا تطوير المنظومة الصاروخية الاميركية العالمية دون الأخذ بنظر الاعتبار المصالح الامنية للدول الأخرى بأنه أمر غير مقبول.

وقال المسؤول الروسي: إن مواقف موسكو وطهران متطابقة حول كيفية حل القضايا الرئيسية للأمن الدولي.

واضاف: إن القضايا الدولية يجب حلها عبر الحوار البنّاء في اجواء الاحترام المتبادل أخذا بالإعتبار مصالح جميع الدول من دون فرض وصفات جاهزة من الدول الأخرى.

وكانت اميركا قد أعلنت انه فضلا عن تحديث وتعزيز ترسانتها النووية ستقوم ايضا بتعزيز قدراتها الصاروخية في مختلف مناطق العالم.





