وتهدف الندوة لدراسة سبل تنمية التعاون الثنائي في حقل التقنية النووية تحت شعار (التعاون النووي الدولي، التوقعات والمسؤوليات).

ويأتي عقد هذه الندوة بمبادرة مشتركة من قبل مفوض الطاقة للاتحاد الاوروبي ميغل ارياس كانيته، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي.

ويكشف عقد ندوة بهذا المستوى عن مؤشر بارز لنمو التعاون الثنائي بين ايران والاتحاد الاوروبي وتجسيد عملي للتحرك على هذا المسار في ظل اجواء ما بعد الإتفاق النووي وتطبيق برنامج العمل المشترك الشامل.

ومن المقرر ان تبدا الندوة بكلمة مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا اشميت ومدير عام قسم ادارة مفوضية الطاقة للاتحاد الاوروبي دومينيك ريستوري.

كما سيجري قراءة رسالة صالح الى الندوة فيما سيلقى مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهرزو كمالوندي كلمة ايران امام الندوة.

ويشارك وفد ايراني رفيع في هذه الندوة يضم شخصيات برلمانية بارزة مسؤولين كبار في منظمة الطاقة الذرية الايرانية ووزارة الخارجية.

كما سيشارك اعضاء في البرلمان الاوروبي وممثلون عن عدد من وحدات تقديم الخدمات في المفوضية الاوروبية ومندوبون عن الدول الاعضاء في مجموعة (1+5) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.









