بغداد/نافع الكعبي - بعد أن أحكمت القوات العراقية السيطرة على جسر استراتيجي والمزيد من أحياء الموصل، وبمشاركة فاعلة لطيران الجيش، أفاد المتحدث باسم القوات العراقية، الثلاثاء، باقتراب القوات من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب الموصل، في إطار هجومها لطرد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي من آخر معاقله في المدينة، في حين وسّعت كتائب حزب الله خط الصدّ بين مدينة تلعفر والحدود السورية لتضييق الخناق على داعش وعزل الساحل الأيسر عن الأيمن للموصل لضمان عدم وصول الامدادات الى عناصر التنظيم، فيما أحبطت القوات الأمنية هجوماً شنه داعش على مدينة سامراء، نفذت فيه خلية الصقور ضربة جوية قوية ادت الى مقتل العشرات من داعش بينهم قياديون بارزون.

وأكد المسؤول الذي يعمل مع الوحدات الخاصة في الداخلية العراقية لـ (رويترز) أن مجلس المحافظة والمجمع الحكومي، وسط مدينة الموصل، أصبحا تحت نيران قوات الرد السريع.

وأكد قائد المعركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان، «تحرير حي الطيران» الذي أحرق «داعش» منازله «لحجب الرؤية عن الطائرات الحربية»، كما أكد «تحرير حي الجوسق وإحكام السيطرة على الجسر الرابع».

وتتقدم قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية من الجهة الجنوبية، بمحاذاة الضفة الغربية لنهر دجلة، وشكلت سيطرتها على الجسر الرابع نقطة تحول في المعركة، إذ أصبح في استطاعتها مد جسر لتأمين خط إمداد من الضفة الشرقية، وتسريع وتيرة تقدمها إلى حيي الدندان والدواسة، حيث مكاتب المحافظة ومجلسها المحلي، في وقت تقاتل قوات جهاز مكافحة الإرهاب من الجهة الجنوبية الغربية في مناطق وادي حجر بعد سيطرتها على حي المأمون المجاور ووصولها إلى حي المنصور، وتؤمّن الفرقة المدرعة التاسعة، بإسناد من الحشد الشعبي، الجهة الغربية.

إلى ذلك، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت: إن قوات مغاوير النخبة وصلت إلى خط التماس مع منطقة الدواسة في منتصف الجزء الغربي من المدينة، وبدأنا وضع السواتر والمصدات تمهيداً لاقتحامه، وأكد «السيطرة على ديوان حسبة داعش في حي الطيران، والعثور على وثائق مهمة».

* فرقة العباس (ع) القتالية تخوض معارك شرسة غربي الموصل

في الجهة الغربية، أعلنت قيادة العمليات في نينوى أن فرقة العباس (ع) القتالية تخوض معارك شرسة في حي العبور، وتستعد لاقتحام حي التنك، وأعلن الناطق باسم «الحشد» أحمد الأسدي «انتهاء المرحلة الأولى للعمليات غرب قضاء تلعفر وشرقه، باستعادة 12 قرية من داعش خلال أربعة أيام، بمشاركة تسعة ألوية وبمساندة طيران الجيش». وأضاف: إن المساحة المحررة تقدر بنحو 113 كلم2، وتم خلال المعارك قتل 207 إرهابيين، وتفجير 36 سيارة مفخخة وتدمير 21 آلية يستقلها عناصر من التنظيم، فضلاً عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة، وتحرير 1200 مدني من قبضة العدو.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بأن «مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في قصف شنه داعش بطائرات مسيرة (درون) على أحياء المهندسين والجزائر وشارع التل في الجهة الشرقية المحررة». وأضاف: إن التنظيم فشل في إحداث فوضى وانفلات أمني، على رغم هجماته المتكررة التي تستهدف المدنيين، في مسعى لإرباك المعركة الجارية لاستعادة الجانب الغربي، ولفت إلى أن «انتحاريين من داعش قتلا قرب مستشفى السلام خلال حملة دهم وملاحقة أسفرت عن اعتقال 24 مشتبهاً بهم».

* الشرطة الاتحادية تستعد لإقتحام أحياء وسط المدينة

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن محاصرة مناطق الدندان والدواسة والنبي شيت والعكيدات في ساحل الموصل الأيمن استعداداً لاقتحامها.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تستعد للسيطرة الكاملة على احياء الغزلاني والطيران والجوسق، مشيراً الى أن الشرطة الاتحادية والرد السريع قتلت 96 ارهابياً وتدمير 13 الية مفخخة وتستولي على كميات كبيرة من الاعتدة.

* ضربات جوية موجعة للدواعش في الموصل

ووجه طيران الجيش العراقي، ضربات موجعة لأوكار وتجمعات داعش وقتل العشرات من عناصرها في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وقال مصدر في طيران الجيش العراقي: وجه طيران الجيش ضربات موجعة لداعش الارهابي اسفرت عن مقتل 27 عنصرا وتدمير عجلة واعطاب مفرزتي (بي كي سي) و(آر بي جي)، شمال مطار الموصل الدولي ضمن المحور الايمن للعمليات.

وتواصل طائرات القوة الجوية وطيران الجيش توفير الغطاء الجوي اللازم للقطعات العسكرية المتقدمة لتحرير ما تبقى من محافظة نينوى فيما ركزت ضرباتها على اوكار وتجمعات الدواعش في الجانب الايمن للموصل.

* اكتشاف أكبر مقبرة جماعية لضحايا داعش قرب الموصل

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحافية عن اكتشاف أكبر مقبرة جماعية في حمام العليل، قرب الموصل، في موقع يدعى «الخسفة»، كان الإرهابيون ينفذون فيه عمليات إعدام جماعية ويلقون بالجثث في هذه المقبرة.

وقال عدد من الأهالي: إن التنظيم حوّل «الخسفة» إلى «موقع للموت»، بعد سيطرته على الموصل في حزيران (يونيو) 2014، واستخدمه لتنفيذ الإعدامات ومقبرة جماعية يلقي فيها جثث الضحايا. وقال محمد ياسين وهو أحد سكان بلدة حمام العليل القريبة: «كانوا يجلبونهم (الضحايا) معصوبي الأعين وأيديهم خلف ظهورهم، ويركعونهم على طرف الخسفة ثم يطلقون النار على رؤوسهم ويدفعونهم إلى أسفل». وأكد الرجل، وهو عسكري متقاعد أنه شاهد منذ سيطرة التنظيم الإرهابي على المنطقة ما لا يقل عن ست عمليات إعدام جماعية، وأضاف: إن الضحايا كانوا من الشرطة والجنود أو موظفين حكوميين.

* كتائب حزب الله وسعت خط الصدّ بين تلعفر والحدود السورية

في غضون ذلك، اوضح المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني، الثلاثاء اهمية مسك المحور الغربي لمدينة الموصل ودور مجاهدي المقاومة الاسلامية في تطهيره وقطع الامدادات عن عناصر داعش الارهابية.

الحسيني وفي حديث لـ (الاتجاه)، قال: إن المحور الغربي له ذات الاهمية التي تسير فيها العمليات العسكرية في الساحل الايمن من خلال توسعة خط الصد بين مدينة تلعفر والحدود السورية وتحديدا من نقطة طريق الشريعة الشمالية باتجاه العبرة الجنوبية اضافة الى مناطق اخرى مثل خربة الحجش لتمتد الى سلسلة جبال سنجار، مبينا: إن هذه التوسعة هي ضمن الخطة المرسومة للصفحة السادسة لعمليات تحرير نينوى.

واضاف: إن توسعة خط الصد تعني ضمان عدم وصول الامدادات الى عناصر داعش وتضييق الخناق عليهم وبالتالي عزل الساحل الايسر عن الايمن.

* إحباط (غزوة) لداعش على سامراء

الى ذلك، اعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن مقتل العشرات من (داعش) بينهم والي صلاح الدين ومسؤول الانغماسيين في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان: بتخطيط استخباري يزف ابناء من خلية الصقور الجوية بشرى الى الشعب العراقي، من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعد المتابعة والمراقبة تبين نية عصابات داعش الإرهابية بالقيام بغزوة على مدينة سامراء، وبعد دراسة الأهداف تحليلها، قررت القيادة تنفيذ ضربة جوية قوية، ادت الى مقتل العشرات من داعش بينهم قياديون بارزون.

وتابعت القيادة: إن هذه الضربة احدثت انفجاراً قوياً لمواد (C4)، لافتة الى ان من ابرز القتلى من القياديين البارزين هم الإرهابي المدعو (ابو دجانة) ما يسمى بوالي صلاح الدين، والإرهابي المدعو (ابو عبدالرحمن) ما يسمى بمسؤول الانغماسيين في صلاح الدين والمسؤول عن غزوة سامراء.

واشارت القيادة الى ان طائراتنا المقاتلة سبق وان وجهت ضربة الاحد في قضاء القائم - منطقة جريحب - قرب سيطرة كيسان، أسفرت عن مقتل ١٥ ارهابيا، بينهم الإرهابي ما يسمى مسؤول التفخيخ العام في ولاية الفرات الذي كان يزور المنطقة المذكورة، والارهابي ما يسمى مسؤول نقل العجلات من الفرات الى صلاح الدين، مضيفة انه تم تدمير أهداف أخرى، حيث اصبح مجمل العملية قصف سبعة أهداف تكللت بالنجاح.

كما افاد مصدر عراقي محلي في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، بان انفجارا عنيفا فتك بما اسماها (امنية تنظيم داعش) في المطبيجة شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن انفجارا عنيفا لم تعرف اسبابه حصل داخل مضافة في عمق منطقة المطبيجة شرق صلاح الدين، ادى الى مقتل مسؤول امنية داعش في ولاية صلاح الدين وثلاثة من معاونيه.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان امنية داعش كانت في اجتماع سري لحظة الانفجار الذي كان قويا جدا وادى الى تدمير المضافة بالكامل وهي عبارة عن منزل بطابق واحد، فوق رأس الحاضرين بالاجتماع.

* داعش يفجر جسراً غربي الأنبار

وفي قاطع عمليات الأنبار، أفاد مصدر محلي في المحافظة، بأن تنظيم (داعش) فجر جسر (ألبوحيات) الواقع غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن تنظيم داعش فجر جسر (ألبوحيات) في منطقة (ألبوحيات) التابعة لناحية الوليد بقضاء الرطبة قرب منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا (460كم غرب الرمادي).

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن داعش فجر الجسر بواسطة مواد شديدة الانفجار، مما أدى الى انهياره.

* العثور على مواد كيميائية وصواريخ قاذفة بمناطق متفرقة من بغداد

وفي العاصمة العراقية، اعلنت قيادة عمليات بغداد عن العثور على مواد كيميائية وصواريخ قاذفة بمناطق متفرقة من بغداد.

وذكر بيان لقيادة العمليات ان القوات الامنية عثرت في منطقة (الـعـبـيـد) ضمن قاطع جنوب بغداد على صاروخ SPG فيما عثرت في منطقة (صخريجة) ضمن قاطع جنوب بغداد على قاذفة RBG 7، ورمانتي قاذفة، حيث عثرت فـي منطقة (الـطراطعة) ضمن قاطع جنوب بغداد على كمية من المواد الكيميائية والاحماض.

* انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء ابو غريب انفجرت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

* الصدر يعتذر الى العبادي

قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الثلاثاء، اعتذاره الى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على خلفية رشقه بالحجارة وترديد هتافات مناهضة خلال تظاهرة نظمها طلبة من جامعة واسط رافضين لزيارته، عاداً ذلك اعتداء على هيبة الدولة، مشيراً إلى أن العبادي مستثنى من الفساد حتى الان، فيما دعا الى استثناء مدينة الكوت من الاحتجاجات السلمية.

وفي رد له على سؤال وجهته إليه مجموعة من نشطاء اهالي واسط، مفاده إن مجموعة من طلاب جامعة واسط خرجوا ضد قدوم رئيس الوزراء ورشقوه بالحجارة ورددوا شعارات مناهضة لقدومه، ما ادى الى تفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع، قال الصدر: أياً كان الفاعل والمحرض وأياً كانت انتماءاته فهذا العمل سواء من داخل الحرم ام من خارجه وبهذه الصورة عمل مستهجن ومرفوض ويسبب الاذى لمشروع الاصلاح، مضيفاً: لا استبعد انه عمل مندسين ممن يريدون الاساءة للمشروع.

* أنباء عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى بغداد

من جهة أخرى كشفت مصادر صحفية، الاثنين الماضي، عن زيارة قريبة لولي العهد السعودي الى بغداد، بعد زيارة للرياض يعتزم رئيس الوزراء العراقي القيام بها.

ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية، عن مصادر وصفتها بـ (العليمة)، في خبر اطلعت عليه (الغد برس)، قولها: إن زيارة وزير الخارجية السعودي قد مهدت لزيارة مرتقبة سيقوم بها العبادي إلى الرياض، مشيرة الى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف سيقوم عقب زيارة العبادي للرياض بزيارة إلى بغداد.

وبحسب الصحيفة، ان زيارة الجبير اثارت كل هذه الحيثيات والتحولات، اذ يرى الساسة العراقيون أن الانتقال بالعلاقة الراكدة بين البلدين الى مستوى أفضل إنما يحقق للعراق هدفين أحدهما داخلي على صعيد فتح النوافذ لحالة الاحتقان الطائفي في ظل الحاجة العراقية لتسوية سياسية شاملة في الساحة العراقية عقب تحرير الموصل، والأخرى تتمثل برغبة العراق في الانفتاح على محيطه العربي، اذ تمثل السعودية بوابة أوسع لتحقيق هذه الرغبة.

* الجعفري يطالب بإطلاق أموال عراقية مجمدة ببنوك سويسرا

طالب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الثلاثاء، نظيره السويسري ديديه بوركهالتر بإطلاق أموال عراقـية تـقدر بمليار دولار امريكي مجمدة في البنوك السويسرية، وفيما أكد على ضرورة تفعيل الاتفاقـية الاقتصادية الموقـعة بين البلدين عام 1977، دعا الى فتح سفارة سويسرا في بغداد...











