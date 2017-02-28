اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، ان العلاقات جيدة بين ايران ودول المنطقة ومنها عمان والكويت وقال: إن السعودية ليست بمستوى توتير الاوضاع مع ايران.

وخلال حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين علّق جهانغيري على زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لعمان والكويت بالقول: اننا نتطلع الى ان تكون علاقاتنا مع دول الجوار بما فيها الاسلامية في اعلى المستويات ولكن للاسف ان علاقاتنا مع دول الخليج الفارسي تمر بفترة جمود ومقلقة وهي ليست كما نطمح اليه.

واوضح ان مشاكلنا في المنطقة مع الدول الاسلامية يمكن تسويتها بالحوار وللاسف ان غياب الحل قاد في بعض الدول الاسلامية الى اراقة المزيد من دماء المسلمين ومن هنا فان ايران عازمة على تسوية هذه القضايا في سوريا واليمن والعراق وغيرها من المناطق على وجه السرعة لان الجماعات الارهابية تحولت الى بلاء يهدد العالم الاسلامي بأسره ونأمل بتسوية هذه المشكلة لا سيما وان من كانوا يدعمون خلق هذه المشاكل باتوا نادمين اليوم.

وردا على الخطاب غير اللائق للسعودية مؤخرا وما اذا كانت تحاول خلق التوتر قال جهانغيري: إن السعودية والآخرين في المنطقة ليسوا بمستوى توتير الاوضاع مع ايران، ونحن لا نرغب في ذلك؛ لاننا نتطلع الى علاقات جيدة مع دول المنطقة وان دول المنطقة على علم بان ايران لم تعتد في أي مرحلة على دولة أخرى وليس لديها نظرة سوى التعاون مع الدول الاسلامية.

وتابع: للأسف في بعض هذه الدول، ومنها السعودية، هناك إدارات حديثة العهد بالسياسة ولا يعرفون الحدود والتاريخ والجغرافيا، ومن هنا فهم يطلقون تصريحات لا تخدم مصالحهم. وعلى كل حال ان ايران ومسؤوليها يمرون مرور الكرام على هذه التصريحات لاننا لا نرغب في ان تتوتر علاقاتنا اكثر، ولذا نأمل ان يلتفتوا الى ذلك وان يكفّوا عن هذا الاسلوب وان يتبنوا نهج التعاون والاخوة الاسلامية خدمة لمصالح البلدين.

من جانب آخر حث النائب الاول لرئيس الجمهورية وزارة الخارجية على المضي قدما في مسار الدبلوماسية الاقتصادية. واكد في اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية الاثنين، على اهمية ودور اللجنة في توطيد العلاقات في مجال الاقتصاد الخارجي ودعا في ذات الوقت امانة اللجنة الى المزيد من تكريس السياسات والخطوط العامة لخطة الاقتصاد المقاوم وتقديم آليات تنفيذية لتحقيق هذه السياسات لا سيما على الصعيد الخارجي لموضوع الاقتصاد.

واشار الى البنود الـ 24 في خطة الاقتصاد المقاوم والتي اكدت على معالجة نقاط الضعف في اقتصاد البلاد في مجابهة العوامل الخارجية، موضحاً: إن لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية ينبغي ان تعد دراسات وخططاً دقيقة ترمي لزيادة التعددية في اسواق السلع الايرانية وكذلك تنويع مصادر السلع التي تحتاجها ايران.

كما دعا النائب الاول للرئيس الايراني أمانة لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية الى وضع دراسات دقيقة عن التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي وتحليلها وتأثيراتها على اقتصاد البلاد في العام الجاري واعداد خارطة طريق تضم المقترحات اللازمة لتحديد الأهداف الاقتصادية الوطنية.

ولفت جهانغيري الى رغبات ايران، من خلال التعاطي مع العالم، في نيل المصادر المالية والتقنيات الجديدة واسواق عديدة للمنتجات الايرانية، داعياً لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية لتحديد حاجات جميع المؤسسات في البلاد بدءا من القطاع السياحي وحتى النفط ووضع أطر واضحة في مجال التعاون الاقتصادي بين ايران والبلدان الاخرى.





