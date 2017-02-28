  • الثلاثاء ١ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , فبراير 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188747 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: محليات  
عراقجي: تهديدات ترامب ضد الإتفاق النووي ستزول في غضون الشهرين المقبلين

عراقجي: تهديدات ترامب ضد الإتفاق النووي ستزول في غضون الشهرين المقبلين

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، عباس عراقجي، ان تهديدات الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب ضد الإتفاق النووي ستزول خلال الشهرين المقبلين.

وقال عراقجي في ملتقى (مستقبل الاقتصاد الايراني في العام الجديد)، حول سلوك حكومة ترامب حيال الإتفاق النووي والمخاوف المحتملة بشأن الإتفاق: إن ترامب استخدم تعابير ملفتة حول الإتفاق النووي منها انه أسوأ إتفاق ممكن مع ايران، ومرة قال: لماذا لم يغادر وزير الخارجية الاميركي قاعة المفاوضات؟.
واضاف مساعد وزير الخارجية الايراني: إن الإتفاق النووي ادى الى تشكيل اجماع دولي، وان اميركا لا يمكنها تجاهل الإتفاق النووي من جانب واحد، وفي مثل هذه الاجواء يجب عدم القيام باجراءات تؤدي في النهاية الى ان تتخلى ايران طواعية عن الإتفاق النووي.
وتابع عراقجي قائلاً: دليلنا على ذلك ان اجواء التهديد المثارة من قبل الادارة الامريكية ستزول في غضون الشهرين المقبلين، وسيواصل الإتفاق النووي مساره.
واوضح عراقجي ان الإتفاق النووي حقق مكتسبات لايران منها زيادة عوائد صادرات النفط الى 29 مليار دولار في غضون تسعة اشهر من بدء تنفيذ الإتفاق، وايداعها في حساب البنك المركزي الايراني، كما انه تم رفع اجراءات الحظر في قطاعي الطاقة والمواصلات وازالة العقبات امام شراء طائرات الركاب والسفن التجارية، كما لا توجد أي مشكلة في مجال التجارة البحرية لناقلات النفط الايرانية من ناحية رفع العلم والتأمين البحري.
وقد وصل عباس عراقجي الى جنيف مساء الاثنين، لحضور اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة الذي عقد، الثلاثاء، والقى كلمة فيه.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0677 sec