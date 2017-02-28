وقال عراقجي في ملتقى (مستقبل الاقتصاد الايراني في العام الجديد)، حول سلوك حكومة ترامب حيال الإتفاق النووي والمخاوف المحتملة بشأن الإتفاق: إن ترامب استخدم تعابير ملفتة حول الإتفاق النووي منها انه أسوأ إتفاق ممكن مع ايران، ومرة قال: لماذا لم يغادر وزير الخارجية الاميركي قاعة المفاوضات؟.

واضاف مساعد وزير الخارجية الايراني: إن الإتفاق النووي ادى الى تشكيل اجماع دولي، وان اميركا لا يمكنها تجاهل الإتفاق النووي من جانب واحد، وفي مثل هذه الاجواء يجب عدم القيام باجراءات تؤدي في النهاية الى ان تتخلى ايران طواعية عن الإتفاق النووي.

وتابع عراقجي قائلاً: دليلنا على ذلك ان اجواء التهديد المثارة من قبل الادارة الامريكية ستزول في غضون الشهرين المقبلين، وسيواصل الإتفاق النووي مساره.

واوضح عراقجي ان الإتفاق النووي حقق مكتسبات لايران منها زيادة عوائد صادرات النفط الى 29 مليار دولار في غضون تسعة اشهر من بدء تنفيذ الإتفاق، وايداعها في حساب البنك المركزي الايراني، كما انه تم رفع اجراءات الحظر في قطاعي الطاقة والمواصلات وازالة العقبات امام شراء طائرات الركاب والسفن التجارية، كما لا توجد أي مشكلة في مجال التجارة البحرية لناقلات النفط الايرانية من ناحية رفع العلم والتأمين البحري.

وقد وصل عباس عراقجي الى جنيف مساء الاثنين، لحضور اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة الذي عقد، الثلاثاء، والقى كلمة فيه.





