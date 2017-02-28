وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن زيارة الأمبراطور الياباني لهانوي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نموا كبيرا، حيث شيدت العديد من الشركات اليابانية المصانع في فيتنام، كما أن الفيتناميين يشكلون أكبر مجموعات من الطلاب الأجانب المتواجدين في اليابان. وسيقيم رئيس فيتنام تران داي كوانج سيقيم استقبالا رسميا الأربعاء، للامبراطور أكيهيتو.