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رقم الخبر: 188746 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: دوليات  
امبراطور اليابان يصل فيتنام

امبراطور اليابان يصل فيتنام

وصل إمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته الأمبراطورة ميتشيكو يوم الثلاثاء، إلى فيتنام في مستهل جولة خارجية لهما تشمل أيضا زيارة تايلاند.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن زيارة الأمبراطور الياباني لهانوي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نموا كبيرا، حيث شيدت العديد من الشركات اليابانية المصانع في فيتنام، كما أن الفيتناميين يشكلون أكبر مجموعات من الطلاب الأجانب المتواجدين في اليابان. وسيقيم رئيس فيتنام تران داي كوانج سيقيم استقبالا رسميا الأربعاء، للامبراطور أكيهيتو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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