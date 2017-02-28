وأودعت محكمة في اسطنبول، الاثنين 27 فبراير/شباط، دنيز يوجل، مراسل صحيفة دي فيلت الألمانية في تركيا، السجن الاحتياطي بانتظار محاكمته، على خلفية اتهامه بدعاية إرهابية وتحريض على الكراهية، وفق ما أفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني.

وقالت ميركل إن هذا النبأ "مرير ومخيب للأمل"، معتبرة أن هذا الإجراء "قاس على نحو غير ملائم لأن دنيز يوجل قدم نفسه إلى العدالة ووضع نفسه في خدمة التحقيق".

ويحمل يوجل الجنسيتين التركية والألمانية ويبلغ الثالثة والأربعين من العمر، ولاحقته الشرطة بسبب مقالاته حول قرصنة البريد الإلكتروني لبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكشفت هذه الرسائل الإلكترونية التي تمكن قراصنة معلوماتية من الاطلاع عليها، الضغوط السياسية التي تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام، واستراتيجيات تعتمد التلاعب بالرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المدعي الاتحادي إن أنيس العامري منفذ هجوم برلين زار المسجد الذي كانت تديره المنظمة في يوم الهجوم.

واعتقلت الشرطة الألمانية يوم 31 يناير كانون الثاني ثلاثة رجال للاشتباه في وجود صلات قوية تربطهم بمقاتلي تنظيم داعش واعتزامهم السفر إلى الشرق الأوسط للقتال والتدريب. وذكرت صحيفة بيلد أن الرجال كانوا دائمي الزيارة للمسجد الواقع في حي موابيت في برلين والذي اعتاد العامري كذلك زيارته.

اللاجئون في ألمانيا يتعرضون إلى 10 اعتداءات يوميا

من جهة أخرى قالت صحيفة "الإسبانيول"، إن اللاجئين في أوروبا يتعرضون للعنف والإرهاب والتحرش على الرغم من الاتهامات التي توجه إليهم يوميا بأنهم السبب في انتشار العنف والاعتداءات في أوروبا، وانقلبت ألمانيا عليهم الآن، إلا أنه وفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة فإن اللاجئين يتعرضون في ألمانيا إلى 10 اعتداءات يوميا، مما يجعل اللاجئين ضحايا أكثر من كونهم جناة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداءات على اللاجئين وصلت إلى 10 يوميا خلال عام 2016، وذلك وفقا لوزارة الداخلية الألمانية، موضحة أن البيانات التي صدرت نهاية الأسبوع أكدت أنه تم تنفيذ 3533 اعتداء خلال عام 2016، من بينها 2545 اعتداء على المهاجرين من الأفراد أي بنسبة 72%، كما تعرض 988 من نزل الشباب التي يقيم بها هؤلاء المهاجرون لاعتداءات، وقد تعرض 560 شخصا، من بينهم 43 طفلا، للإصابة خلال تلك الاعتداءات.