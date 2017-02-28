يبحث علي حسن أحد اللاجئين من مسلمي الروهينجا باستماتة عن عروس لابنه محمد البالغ من العمر 14 عاما الذي سجن في بنغلادش العام الماضي بعد أن عثرت الشرطة معه على حبوب يا با المخدرة التي تلقى رواجا.

ويأمل الأب أن تدفع أسرة العروس مهرا يكفي لسداد الكفالة المطلوبة لإطلاق سراح ابنه وتبلغ 620 دولارا.

وألقت الشرطة القبض على محمد ومعه 5000 حبة من حبوب يا با وهو الاسم الشائع لمادة الميتامفيتامين في آسيا. وبعد بضعة أشهر وقع شقيقه عزت في قبضة الشرطة ومعه 200 حبة ودخل السجن.

تقول بنغلادش إن طوفان اللاجئين من الروهينجا الهاربين من ميانمار ذات الأغلبية البوذية يتحمل جانبا من المسؤولية عن ارتفاع استهلاك الميتامفيتامين في مدنها.

غير أن كثيرين من اللاجئين يقولون إن الشبان من الروهينجا يُدفعون دفعا إلى عالم الجريمة لأنهم لا يستطيعون العمل بشكل قانوني وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم الحصول على معونات.

فر علي حسن من ميانمار قبل نحو 30 عاما وكبر ولداه في مخيم ليس له وضع رسمي في ليدا على مسافة 15 دقيقة بالسيارة من نهر ناف الذي يفصل بنجلادش عن ميانمار.

وليس من الغريب أن ترتب أسر الروهينغا الزيجات رغم صغر سن العروسين ولا يعتقد الأب البالغ من العمر 60 عاما أن وجود محمد في السجن انتظارا لمحاكمته يمثل مشكلة بعد أن شاعت مشاكل اللاجئين مع القانون.

قال الأب: نبحث عن عروس له حتى يمكن (لأهلها) دفع المهر مقدما. الناس تعرف أنه استدرج ولم يكن لديه نية سيئة ولذا لا أعتقد أن العثور على العروس سيكون صعبا.

ويفر مسلمو الروهينغا من ظروف صعبة أشبه بالفصل العنصري في شمال غرب ميانمار حيث يحرمون من حقوق المواطنة منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي.