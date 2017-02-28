أعدم الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، الاثنين 27 فبراير/شباط، 5 من كبار ضباط المخابرات رميا بقذائف مدافع مضادة للطائرات.

واتهمهم كيم جونغ أون بصياغة وافتعال تقارير كاذبة، تسببت في إثارة غضبه وحنقه، وفق ما نقلت المخابرات الكورية الجنوبية.

ونقلت "نيويورك تايمز" الأمريكية الاثنين، عن تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بالإعدام، حسب تقرير غير رسمي سربته المخابرات الكورية الجنوبية إلى بعض البرلمانيين في سيول، على هامش التحقيقات في تورط زعيم البلاد في اغتيال أخيه غير الشقيق في ماليزيا.

وقال البرلماني الكوري الجنوبي، لي شيوؤل وُو، إن خمسة من كبار قادة جهاز أمن الدولة في بيونغ يانغ، لقوا حتفهم تحت نيران مضادات للطيران، بعد أن أمر كيم يونغ أون بإعدامهم بسبب التقارير المغلوطة والكاذبة التي كانوا يرفعونها إليه، حسب رواية البرلماني وُو.

ولم تكشف المخابرات حسب وُو، طبيعة التقارير المغلوطة التي وصلت كيم يونغ أون، ولا مضمونها الذي برر إعدام الضباط الخمسة الذين كانوا من كبار مساعدي رئيس المخابرات الكورية الشمالية كيم وُون هونغ، الذي أُقيل من منصبه حسب الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، بتهمة الفساد، وسوء استغلال منصبه، والتورط في التعذيب.

عملية اغتيال

في سياق آخر قال المدعي العام الماليزي يوم الثلاثاء إنه سيوجه الاتهام يوم الأربعاء لامرأتين - إحداهما إندونيسية والأخرى فيتنامية - بقتل كيم جونج نام، أخ زعيم كوريا الشمالية غير الشقيق في ماليزيا.

وقالت الشرطة إن الاثنتين وضعتا غاز الأعصاب (في.إكس) على وجه كيم في واقعة رصدتها كاميرات المراقبة الأمنية في مطار العاصمة الماليزية يوم 13 فبراير شباط. وهذه المادة الكيميائية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل.

ويعتقد مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن كيم وقع ضحية لعملية اغتيال دبرتها كوريا الشمالية. وكان كيم يعيش في منفى بمنطقة مكاو الصينية تحت حماية بكين بعد أن انتقد نظام عائلته وأخيه كيم جونج أون.

واعتقلت شرطة ماليزيا الفيتنامية دوان ثي هونج والإندونيسية ستي عائشة بعد أيام من تنفيذهما الهجوم.

كما تعتقل الشرطة رجلا من كوريا الشمالية وحددت سبعة آخرين من كوريا الشمالية كمطلوبين على ذمة القضية.

وسيوجه الاتهام رسميا إلى المرأتين يوم الأربعاء وفقا للمادة رقم 302 من قانون العقوبات التي تصل بموجبها العقوبة إلى الإعدام.