انطلقت فعاليات مؤتمر التعاون الايراني-النرويجي لتنمية وتكنولوجيا أنشطة المنبع بقطاع النفط والغاز، أمس الثلاثاء في طهران، بمشاركة 30 شركة نرويجية ومدراء وخبراء ايرانيين، بهدف استعراض الخبرات والمعرفة والتقنيات والانجازات.

وأكد نائب المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية غلام رضا منوجهري، في كلمة بالمؤتمر، ان نشطاء قطاع النفط النرويجي بوسعهم التعاون مع ايران في الاستثمارات وزيادة استخلاص الحقول وتطبيق أساليب زيادة الاستخراج (EOR/IOR). وأكد ان الظروف الملائمة باتت مهيأة لحضور الشركات الدولية بتطوير الصناعة الايرانية في مرحلة مابعد الاتفاق النووي، حيث ان ثمة مفاوضات جيدة حول انشطة المنبع مع شركات نفط من أوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا. وأضاف: ان شركة النفط الوطنية وعلى ضوء تلك المفاوضات تلقت نتائج 25 دراسة حول أنشطة المنبع من قبل تلك الشركات لغاية الآن.

على صعيد آخر، قال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة (لوك أويل) -ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا- يوم الاثنين: ان الشركة تتطلع إلى التوصل لاتفاق لتطوير حقلي نفط في إيران في أبريل/ نيسان.

وكانت (لوك أويل) قالت، الشهر الماضي، إنها تجري محادثات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتولي جزء من تطوير حقلي (آب تيمور) و(منصوري) في وسط غرب إيران. وأضافت الشركة انها ستبدأ المحادثات بشأن شروط التعاقد إذا وافقت إيران على خطط التطوير التي قدمتها لوك أويل بالفعل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز: (يعمل عدد كبير من خبرائنا في إيران.. فور إقرار قانون النفط (الجديد) في إيران -الذي لم يتم الانتهاء منه بعد-، فاننا ومع وتيرة العمل الحالية سنكون جاهزين لتوقيع الاتفاق في أبريل).

هذا وتسعى إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة إنتاج الخام وجذب إستثمارات أجنبية منذ رفع الحظر الدولي عنها العام الماضي. ويأتي نموذجها الجديد لعقود النفط والغاز في إطار مساعي عرض شروط جذابة في مشروعات النفط.

وفي الشهر الماضي، اختارت إيران 29 شركة، بما في ذلك لوك أويل، من أكثر من 12 دولة سيسمح لها بالتقدم بعروض لمشروعات النفط والغاز باستخدام نموذج عقد البترول الإيراني الجديد. وقال كبيروف: ان الحسابات المبدئية تشير إلى أن الاتفاقات ستكون مجدية وإن (لوك أويل) ترغب في تطوير الحقول النفطية دون شركاء.

إلى ذلك، زادت صادرات الخام الإيراني لعملائها الأربع الرئيسيين في آسيا نحو 70 في المئة في يناير/ كانون الثاني، مقارنة بها قبل عام مباشرة بعد رفع الحظر الغربي على طهران.

وتفيد بيانات حكومية وبيانات تتبع السفن، أن الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان اشتروا 64ر1 مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني 2017 بارتفاع 6ر67 في المئة عن الشهر ذاته في عام الماضي. لكن الواردات هي الأقل في ستة أشهر وتمثل تراجعاً للشهر الثالث على التوالي من أعلى مستوى في العام الماضي في أكتوبر/ تشرين الأول عند 99ر1 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وقالت مصادر في القطاع لرويترز: إن (إيران تمنح خصماً للمشترين الذين يطلبون كميات أكبر). وبحسب بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة اليابانية أمس الثلاثاء، فان واردات اليابان زادت بنسبة 9ر7 في المئة عنها قبل عام إلى 209 آلاف و319 برميلاً الشهر الماضي.

وزادت واردات الهند أكثر من ثلاث مرات إلى 554 ألفاً و600 برميل يومياً متقدمة على الصين لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. كما زادت واردات كوريا الجنوبية أكثر من المثلين إلى 478 ألفاً و32 برميلا، يومياً، متقدمة على الصين أيضاً لتصبح ثاني أكبر مشتر في آسيا. وسجلت واردات الصين 402 ألف و750 برميلاً.