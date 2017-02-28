أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير نشر الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نما بنسبة 5ر6% عام 2016 بعد إنكماشه 6ر1% في العام السابق.

وأشار التقرير الى أن إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا، بعد رفع الحظر في كانون الثاني/ يناير 2016، إلى إنتعاش قوي في النمو.

من جهة ثانية، اعتبر صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الإيراني مهدد بتجدد (حالة) عدم اليقين وهو أمر مرتبط بالعلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبخطر فرض حظر جديد على طهران.