قال وزير الطرق والمواصلات وبناء المدن الايراني: ان شركة الخطوط الجوية الايرانية ستتسلم طائرتي نقل ركاب جديدتين من طراز (ايرباص 330) قبل نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وكانت شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما) قد استلمت قبل شهرين تقريباً طائرة نقل ركاب من شركة (ايرباص) ضمن صفقة وقعت عليها الشركتين الايرانية والفرنسية تتضمن شراء 100 طائرة من هذا النوع.

يشار الى أن شركة الخطوط الجوية الايرانية قد وقعت على صفقتين مع شركة (ايرباص) الفرنسية و(بوينغ) الأميركية لشراء 180 طائرة نقل ركاب حديثة بعد إزالة الحظر المفروض على ايران إثر التوصل الى الاتفاق النووي مع البلدان الستة.

إلى ذلك، انضمت شركة خطوط (ايران أيرتور)، للاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا (IATA) بعد حصولها مجدداً على شهادة IOSA من الاتحاد، والخاصة بتدقيق سلامة عمليات الطيران.

وبهذه المناسبة، وجّه الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عبر رسالة، تهانيه لشركة خطوط (ايران أيرتور) لنيلها العضوية رسمياً.

يشار الى أن 5 شركات طيران ايرانية، لديها عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث تستفيد من مزايا متعددة بالمجال المالي وخدمات المسافرين.