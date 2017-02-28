واعتبر رئيس البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، ان ايجاد حساب مشترك بين ايران وأندونيسيا يؤدي إلى الإسراع في التبادل التجاري والنشاطات الاقتصادية، موضحاً ان بإمكان البنكين المركزيين للبلدين التعامل بالعملة الوطنية لكل منهما. وأضاف: انه يمكن اعتماد طاقات الجانبين لتأسيس فرع في أندونيسيا وايران.

أما وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الأندونيسي دارمين ناسوتيون، فقد رحب باقتراحات الجانب الايراني، وقال: إننا نرحب بالتعاون المصرفي بين البنك المركزي الايراني ومؤسسة الإشراف المالي الأندونيسية. وأضاف ان زيارته الحالية الى طهران تأتي استمراراً لزيارة الرئيس الأندونيسي الى ايران قبل ثلاثة أشهر، معرباً عن أمله بأن تؤدي هذه المفاوضات الى تسهيل العلاقات التجارية لاسيما في مجال التبادل المالي والنقدي بين البلدين.