وصل رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني عصر اليوم الثلاثاء الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد (حسب التوقيت المحلي) للمشاركة في القمة الثالثة عشرة لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة 'اكو' للتعاون الاقتصادي.

واستقبل روحاني لدى وصوله مطار 'بي نظير بوتو' من قبل وزير شؤون المناطق الحدودية 'عبد القادر بلوج' .

واستضافت العاصمة الباكستانية اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي، وتشهد غدا الاربعاء انعقاد قمة ايكو لنسختها الثالثة عشرة.

ويرافق روحاني في زيارته الحالية الى اسلام آباد وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد من المسؤولين الايرانيين.