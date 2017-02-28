الإتفاق النووي ساعد في تطوير علاقات شركة الغاز الوطنية صرح المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية، حميد رضا عراقي، بأن رغبة الشركات الدولية المختلفة ازدادت أضعافاً للتعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الست (5+1).