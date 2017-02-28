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|رقم الخبر: 188735
|تاريخ النشر: شباط 28, 2017
|الوقت: 17:20
|الاقسام: اقتصاد
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الإتفاق النووي ساعد في تطوير علاقات شركة الغاز الوطنية
صرح المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية، حميد رضا عراقي، بأن رغبة الشركات الدولية المختلفة ازدادت أضعافاً للتعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الست (5+1).
وفي تصريح أدلى به للصحفيين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، قال عراقي: ان الاتفاق النووي أدى الى أن نبيع منتوجات الشركة بسعر أعلى وبصورة أسهل وأن نتسلم أثمانها بصورة مباشرة.
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