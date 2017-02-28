وخلال هذه المناورات قامت الغواصات المتواجدة على بعد 100 كم من الساحل، عبر منظوماتها بالكشف عن الاهداف السطحية ومن ثم بادرت الى تدميرها بنجاح بإطلاق طوربيات مضادة للسطح ضدها.

ووفقا لهذا التقرير، فقد تم أمس الثلاثاء للمرة الاولى وبنجاح إطلاق طوربيد (والفجر) وهو أحدث طوربيد للقوة البحرية الايرانية من الغواصة (غدير) واصاب هدفه السطحي.

وفي اطار مناورات أمس أيضاً قامت المروحيات المضادة للغواصات التابعة للوحدة الجو- بحرية للقوة البحرية خلال عملية الدورية بالكشف عن الاهداف تحت السطح من خلال منظوماتها القادرة على كشف مثل هذه الاهداف ومن ثم بادرت الى تدميرها بإطلاق طوربيدات مطورة من قبل جهاد الاكتفاء الذاتي.

وبالتزامن قامت مروحية بحرية مزودة بمنظومتي إطلاق قذائف صاروخية ومدفع رشاش، بإطلاق الرصاص والقذائف على الاهداف السطحية.

وفي هذه المرحلة من المناورات قامت مختلف انواع الطائرات المسيّرة المنطلقة من قواعد لها في الساحل والبحر بعمليات استطلاع على مدار الساعة والمبادرة للكشف عن جميع وحدات العدو المفترض خارج المياه الاقليمية في منطقة المناورات ووضع المعلومات المستقاة تحت تصرف الوحدات المعنية.

وتجري المرحلة النهائية من مناورات (الولاية 95) البحرية الكبرى من قبل القوة البحرية للجيش الايراني في المنطقة العامة الممتدة من مضيق هرمز الى بحر عمان وشمال المحيط الهندي وباب المندب حتى المدار 10 درجة.



