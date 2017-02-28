  • الثلاثاء ١ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , فبراير 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188734 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 17:19 الاقسام: محليات  
البحرية الايرانية تجرّب بنجاح (والفجر) أحدث طوربيد مائي
في اليوم الأخير لمناورات 'الولاية95' البحرية

البحرية الايرانية تجرّب بنجاح (والفجر) أحدث طوربيد مائي

أطلقت غواصة (غدير) بنجاح طوربيد (والفجر) وهو احدث طوربيد للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك في اليوم الاخير من مناورات (الولاية 95) الكبرى.

وخلال هذه المناورات قامت الغواصات المتواجدة على بعد 100 كم من الساحل، عبر منظوماتها بالكشف عن الاهداف السطحية ومن ثم بادرت الى تدميرها بنجاح بإطلاق طوربيات مضادة للسطح ضدها.
ووفقا لهذا التقرير، فقد تم أمس الثلاثاء للمرة الاولى وبنجاح إطلاق طوربيد (والفجر) وهو أحدث طوربيد للقوة البحرية الايرانية من الغواصة (غدير) واصاب هدفه السطحي.
وفي اطار مناورات أمس أيضاً قامت المروحيات المضادة للغواصات التابعة للوحدة الجو- بحرية للقوة البحرية خلال عملية الدورية بالكشف عن الاهداف تحت السطح من خلال منظوماتها القادرة على كشف مثل هذه الاهداف ومن ثم بادرت الى تدميرها بإطلاق طوربيدات مطورة من قبل جهاد الاكتفاء الذاتي.
وبالتزامن قامت مروحية بحرية مزودة بمنظومتي إطلاق قذائف صاروخية ومدفع رشاش، بإطلاق الرصاص والقذائف على الاهداف السطحية.
وفي هذه المرحلة من المناورات قامت مختلف انواع الطائرات المسيّرة المنطلقة من قواعد لها في الساحل والبحر بعمليات استطلاع على مدار الساعة والمبادرة للكشف عن جميع وحدات العدو المفترض خارج المياه الاقليمية في منطقة المناورات ووضع المعلومات المستقاة تحت تصرف الوحدات المعنية.
وتجري المرحلة النهائية من مناورات (الولاية 95) البحرية الكبرى من قبل القوة البحرية للجيش الايراني في المنطقة العامة الممتدة من مضيق هرمز الى بحر عمان وشمال المحيط الهندي وباب المندب حتى المدار 10 درجة.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/8899 sec