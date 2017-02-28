أنهى الاجتماع العشرون للجنة الحدودية الايرانية-الباكستانية المشتركة أعماله مساء الاثنين في مدينة جابهار (جنوب شرق ايران) بعد إبرام مذكرة تفاهم من 32 بنداً.

وقال مساعد محافظ سيستان وبلوجستان في الشؤون الأمنية، علي أصغر ميرشكاري، في تصريح لمراسل (إرنا): ان عقد اجتماعات اللجان التخصصية المتعددة بما فيها اللجنة الحدودية المشتركة قد ساعد بشكل كبير على ترسيخ العلاقات الثنائية. وأضاف: ان الجانبين اتفقا على مواضيع أمنية واقتصادية وإنشاء أسواق حدودية مشتركة في منطقة (بيشين) التابعة لمدينة سرباز الايرانية، و(رديك) التابعة لمدينة تربت الباكستانية، ومنطقة (كوهك) التابعة لمدينة سراوان الايرانية، ومناطق (جيدكي) و(بنج غور) و(ريمدان) التابعة لمدينة جابهار، و(غبد) الباكستانية والمعابر الحدودية.

من جانبه، قال القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في مدينة كويتة (مركز ولاية بلوشستان الباكستانية) محمد رفيعي: ان المشاركين في الاجتماع الاقتصادي المشترك في ميناء جابهار اقترحوا تأسيس لجان عمل مشتركة تضم قوات حرس الحدود في كلا البلدين وفتح قنوات الاتصال فيما بينهم على أن تقوم اللجنة بحل القضايا والمشاكل الراهنة في المناطق الحدودية. وقال: ان الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وباكستان سيعقد خلال شهر أيلول/ سبتمبر القادم في ميناء غوادر الباكستاني.

وكان الاجتماع التاسع عشر بين ايران وباكستان قد عقد العام الماضي في مدينة كويتة الباكستانية .