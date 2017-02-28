أكد وزير النفط بيجن زنكنة، وفي معرض تعليقه على تهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة، انه لم تقم أي شركة (دولية) بإبطاء مفاوضاتها مع ايران.

وقال الوزير زنكنة، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، عقب لقائه وزير التنسيق الاقتصادي الأندونيسي دارمين ناسوتيون، مساء الاثنين: ان المسؤولين في شركة (توتال) سيتخذون قرارهم النهائي بشأن توقيع الإتفاقية (مع ايران) بعد إتضاح وضعيتهم من حيث الحظر وأيضاً دعم الإتحاد الأوروبي. وأضاف: (سنواصل مفاوضاتنا مع توتال)، مفنداً المزاعم بشأن توقف التعامل بين ايران وشركة (باسف) الألمانية، بقوله: (نحن لم نقم بأي محادثات حول القضايا النفطية مع هذه الشركة).

هذا وأعلن وزير النفط عن البدء في طرح عطاءات حقل آزادغان النفطي (جنوب البلاد)، وقال: انه سيتم دعوة عدد من الشركات التي تم تأييد أهليتها بنهاية السنة الايرانية الجارية للمشاركة في المناقصة. وأبلغ زنكنة الصحفيين أن المناقصة تقام بصورة محدودة وليست عامة ويتم دعوة عدد محدد من الشركات، وقال: ان حجم إنتاج النفط الايراني بلغ في الشهر الجاري أكثر من 3 ملايين و900 ألف برميل يومياً.

وفيما يخص التعاون مع أندونيسيا، قال وزير النفط: بإمكان البلدين التعاون في قطاعين، الأول في قسم تجارة النفط والمشتقات النفطية، مشيراً الى أن أندونيسيا اشترت النفط من ايران للمرة الأولى بعد الإتفاق النووي. مضيفاً: ان القطاع الثاني للتعاون يتمثل في رغبة أندونيسيا لتطوير الحقول النفطية لاسيما زيادة معامل إعادة تدوير هذه الحقول.