قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعتبر أمن وتقدم افغانستان من أمن المنطقة ومن أمنها، ولن تدخر أي جهد لدعم ومساندة حكومة افغانستان وشعبها.

وأضاف اميرعبداللهيان اليوم الثلاثاء خلال لقائه رئيس الوفد الافغاني المشارك في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية 'حق بال محمد آجان'، ان الشعبين الايراني والافغاني يرتبطان بمشتركات واسعة وان تعزيز التناغم والتعاون بين البلدين لصالح المنطقة والشعبين.

وأشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية، الى سياسات امريكا في المنطقة، وقال: كان من المقرر ان تحارب امريكا الارهاب في افغانستان، الا ان نتيجة الاحتلال العسكري لأفغانستان، افضى الى المزيد من انعدام الأمن وانتشار الارهاب.

وصرح بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعتبر أمن وتقدم افغانستان من أمن المنطقة وأمن ايران، ولن تدخر اي جهد لدعم ومساندة الحكومة والشعب الافغاني.

من جانبه عبر رئيس الوفد الافغاني في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية 'حق بال محمد آجان' عن ارتياحه لمشاركته في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لها مكانة خاصة في المنطقة، وإننا ندعو الى التعاون مع الجمهورية الاسلامية لحل الأزمة في افغانستان والمنطقة.

وأعرب عن امله في تطوير العلاقات بين البلدين على شتى المستويات، كما عبر عن ثقته في ان التعاون بين البلدين بإمكانه ان يساعد على حل الأزمة في افغانستان.